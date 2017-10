Montpellier “ném” cơ hội ra đường

Ở trận này, tưởng như số phận của đội chủ nhà Brest sớm được định đoạt sau khi chân sút Olivier Giroud lập cú đúp ở phút 19 và 41 giúp Montpellier dẫn trước 2-0 trước giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, dù vẫn duy trì thế chủ động nhưng đội bóng của HLV Rene Girard lại tự mãn quá sớm và phải trả giá bằng việc mất 2 điểm.

Tiền đạo Eden Ben Basat nhen nhóm hi vọng kiếm điểm cho chủ nhà bằng pha ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2, trước khi Santiago Gentiletti "trừng phạt" hàng thủ thiếu tập trung của Montpellier bằng pha đánh đầu chính xác ấn định tỷ số 2-2.

“Một số vị trí trong đội hình vẫn còn quá non nớt kinh nghiệm và họ đã nhận được bài học rất lớn sau trận này. Đội bóng có một hiệp đầu tuyệt vời, nhưng lại chơi quá rời rạc ở hiệp 2”, HLV Rene Girard thất vọng nói với AFP sau trận đấu.

Trận hòa này khiến Montpellier (13 điểm) nhiều khả năng mất ngôi đầu về tay những “ông lớn” PSG (10 điểm) và Lyon (11 điểm) - những đội sẽ thi đấu lượt trận vòng 6 vào rạng sáng mai, 19.9.

Tương tự Brest, chủ nhà Toulouse có màn lội ngược dòng ngoạn mục hơn trong trận thắng Bordeaux với tỷ số 3-2 để tạm vươn lên vị trí thứ 2, bằng điểm với Montpellier. Trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Cheick Diabate lập cú đúp đưa đội khách Bordeaux dẫn trước 2-0. Thế nhưng, trong một hiệp 2 chơi bùng nổ cộng với việc Cedric Carrasso (Bordeaux) bị đuổi khỏi sân ở phút 75, lần lượt Franck Tabanou, Etienne Capoue và Emmanuel Riviere xé tan mành lưới của thủ thành Ali Ahamada để lật ngược tình thế đem về 3 điểm cho đội chủ nhà.



Mathieu Debuchy bị truất quyền thi đấu chính là bước ngoặt của trận Lille hòa Sochaux 2-2 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Lille dù có bàn dẫn trước Sochaux do công của Benoit Pedretti ở phút 49, nhưng ở thời gian còn lại những nhà đương kim vô địch lại phải vất vả chống đỡ do Mathieu Debuchy nhận thẻ đỏ rời sân 7 phút sau đó. Dẫu vậy, chơi trong thế thiếu người, nhưng nếu may mắn hơn chủ nhà Lille đã có thể kiếm trọn 3 điểm ở trận này. Marvin Martin gỡ hòa cho đội khách ở phút 69, nhưng Lille một lần nữa vươn lên dẫn trước khi Hazard (phút 78) thực hiện thành công pha sút phạt 11m. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn 4 phút, áp lực mà Sochaux tạo ra cuối cùng cũng đem lại bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau pha cắt mặt đánh đầu chính xác của Sloan Privat. Chỉ có 1 điểm sau trận này, Lille vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 với 11 điểm.

Hamburg “hết thuốc chữa” Là một trong những "ông lớn" của Bundesliga trong nhiều năm qua, nhưng Hamburg đang lún sâu trong khủng hoảng phong độ ở mùa giải năm nay và dường như đã... “hết thuốc chữa”. Chỉ kiếm được đúng 1 điểm sau 5 vòng đấu, tưởng chừng như Hamburg sẽ lấy lại thể diện khi tiếp đón Monchengladbach trên sân nhà ở vòng 6. Thế nhưng, các cổ động viên của họ lại thêm một lần thất thểu rời sân trong nỗi thất vọng tràn trề sau khi Camagro ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng sát nút 1-0 cho Monchengladbach.

Hamburg đang tụt dốc thê thảm - Ảnh: Reuters Với 3 điểm ở trận này, Monchengladbach bay cao ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, còn Hamburg đang ôm một nỗi buồn vạn kiếp với vị trí bét bảng khi chỉ có... 1 điểm. Nguyên nhân dẫn đến thành tích tồi tệ xuất phát từ lực lượng mỏng, lối chơi bạc nhược, rời rạc và nếu muốn vực lại hình ảnh của mình ban lãnh đạo Hamburg có lẽ phải làm một “cuộc cách mạng” tổng thể. Tương tự, dù vừa có trận thắng trước Schalke ở vòng 5, nhưng nhà vô địch Bundesliga năm 2009 Wolfsburg lại trở về với thực tại sau thất bại 1-3 trên sân Hoffenheim và giậm chân ở vị trí 18 với 6 điểm sau 6 vòng đấu. Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận vòng 6 là thất bại choáng váng 1-4 của á quân Leverkusen trước đối thủ yếu FC Cologne, còn Werder Bremen tạm vươn lên ngôi đầu sau trận hòa 1-1 trên sân Nurnberg.

Kết quả vòng 6 Ligue 1

Auxerre - Caen: 1-1

Brest - Montpellier: 2-2

Lorient - Saint-Etienne: 3-0

Nice - Ajaccio: 3-0

Toulouse - Bordeaux: 3-2

Valenciennes - Dijon: 4-0

Lille - Sochaux: 2-2

Kết quả vòng 6 Bundesliga

Bayer Leverkusen - FC Cologne: 1-4

Hamburger SV - Monchengladbach: 0-1

Hertha BSC - Augsburg: 2-2

Hoffenheim - Wolfsburg: 3-1

Nurnberg - Werder Bremen: 1-1

Kaiserlaustern - Mainz: 3-1

Tây Nguyên