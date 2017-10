Một đội bóng Brazil lập kỷ lục thay HLV như thay áo

(TNO) CLB Nautico đã lập một kỷ lục 'thay HLV như thay áo' khi bổ nhiệm nhà cầm quân thứ 7 dẫn dắt đội bóng chỉ sau 22 vòng đấu thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Brazil.

HLV Levi Gomes bị sa thải chỉ sau 16 ngày dẫn dắt Nautico - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ngay sau trận hòa Flamengo 0-0 trên sân nhà ở vòng 22 hôm 22.9 (giờ địa phương), ban lãnh đạo CLB Nautico lại khiến người hâm mộ đội nhà bị sốc khi lập tức sa thải HLV Levi Gomes.

Nhà cầm quân này là HLV thứ 6 của đội bóng trên ở mùa giải năm nay và là người kém may mắn hơn những người tiền nhiệm do chỉ nắm quyền... 16 ngày (Levi Gomes được bổ nhiệm vào ngày 6.9). Theo đó, 5 HLV tiền nhiệm may mắn hơn gồm Alexandre Gallo, Vagner Mancini, Silas, Ze Teodoro và Jorginho, những nhà cầm quân đều được bổ nhiệm và sa thải sau 5 trận đấu.

Ngay sau khi sa thải Levi Gomes, ngày 24.9, ban lãnh đạo của CLB Nautico chính thức thông báo trên website của mình (www.nautico-pe.com.br) về việc bổ nhiệm tân HLV Marcelo Martelotte. Thú vị hơn, Nautico là đội bóng thứ 3 của nhà cầm quân 44 tuổi này trong vòng 1 năm sau Santa Cruz và Sport Recife.

Các quyết định kỷ lục thay HLV của ban lãnh đạo CLB Nautico xuất phát từ thành tích tệ hại của đội bóng ở mùa giải năm nay. Hiện tại, sau 22 vòng đấu, đội bóng này chỉ giành đúng 2 chiến thắng với vỏn vẹn 10 điểm và xếp chót bảng xếp hạng.

Thành tích trên khiến đội bóng thuộc vùng đông bắc Brazil gần như đặt một chân xuống hạng dưới do cách khu vực an toàn đến 17 điểm. Giải vô địch quốc gia Brazil khởi tranh từ giữa tháng 1 và sẽ kết thúc vào đầu tháng 12 năm nay.

Tây Nguyên