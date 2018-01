Mourinho: 'Chấn thương và trọng tài đã hại M.U'

Ông Jose Mourinho cho rằng M.U sa sút và văng khỏi top 2 bởi cả hai yếu tố: quyết định của trọng tài và chấn thương của cầu thủ.

Hôm thứ bảy sau khi bị Southampton chia điểm trên sân nhà, đó đã là trận hòa thứ ba liên tục của M.U sau hai trận đấu với Leicester City và Burnley ngay trong mùa lễ hội cuối năm.

Mất hai điểm theo dự tính, đội bóng của ông Mourinho có 44 điểm và lần đầu tiên trong mùa giải nhìn Chelsea chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng cùng thành phố giờ đã lên con số 15 điểm. Man United dường như đang mất phương hướng kể từ khi đánh bại Man City trong trận derby thành Manchester hồi đầu tháng này, họ đánh rơi 6 điểm đáng tiếc trong ba cuộc đối đầu với các đội bóng trung bình.

Sau trận hòa hôm thứ bảy, Mourinho tuyên bố rằng các chấn thương và quyết định gây tranh cãi của trọng tài - đặc biệt là 3 quả phạt đền đáng ra M.U được hưởng trong tháng 12 trước Man City, Leicester và Southampton - là nguyên nhân chính khiến "Quỷ đỏ" tuột hạng.

Mourinho chỉ trích: "Tôi cảm thấy thiếu may mắn. Nhưng khi không may mắn, bạn phải cố gắng hơn nữa, đó là những gì chúng tôi đang làm. Khi tôi nói về ba quyết định lớn, ba quả phạt 11m chúng tôi đáng lẽ được hưởng trong các trận đấu, tôi muốn nói chúng tôi không may mắn bởi vì đó là những gì tôi cảm thấy. Tôi có thể nghĩ đến sự thiên vị nhưng thực sự tôi vẫn hài lòng với tài điều khiển trận đấu của các trọng tài. Đây chỉ là những quyết định không may cho chúng tôi".

"Ba trận hòa khác với ba trận thua ở chỗ ba điểm, nhưng sự khác biệt về tinh thần là rất lớn. Chúng tôi cần phải cải thiện. Hai trận đấu gần đây ở sân nhà, nếu tôi tạm quên đi sai lầm lớn dẫn đến bàn thắng của Burnley thì M.U đã chơi rất tốt, Tôi hài lòng với màn trình diễn đó, với tinh thần đó", HLV người Bồ Đào Nha nói thêm.

Đêm nay, M.U sẽ làm khách trên sân Everton mà không có trong tay một trung phong đúng nghĩa nào khi cả Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic đều bị chấn thương, trong đó tình hình của Ibrahimovic nghiêm trọng hơn bởi chấn thương dây chằng đầu gối tái phát. Tiền đạo người Thụy Điển suýt kết thúc sự nghiệp ở mùa trước cũng vì chấn thương này.

Trong khi đó, Lukaku dính chấn thương trong trận hòa với Southampton khi va chạm với hậu vệ Wesley Hoedt. Tiền đạo người Bỉ phải rời sân chỉ sau 14 phút thi đấu với một cái nẹp cổ và một mặt nạ oxy trên miệng sau vụ va chạm. Anh nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu vòng 3 Cúp FA vào thứ sáu với Derby County.

"Các chàng trai đang rất cố gắng. Manchester gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi đã mất Lukaku, chúng mất luôn Ibrahimovic trong một tháng. Vì vậy, chúng tôi có những khó khăn và buộc phải xoay vòng cầu thủ. Tôi nghĩ rằng nếu không phải đá trận tứ kết League Cup (M.U thua Bristol 1-2) thì tốt hơn. Giờ đây chúng ta phải đương đầu với Everton và Derby County, sau đó là một khoảng thời gian nghỉ từ 9 đến 10 ngày trước khi tiếp Stoke City. Hy vọng trong giai đoạn này chúng ta có thể nghỉ ngơi để có thể phục hồi chấn thương của một số cầu thủ trên hàng công", Mourinho than vãn.

Ở mùa giải năm ngoái, Manchester United đều không thắng được Everton ở cả hai lượt đấu trong khuôn khổ Premier League. Trong lúc đó, Everton dưới trướng HLV Sam Allardyce phòng ngự rất kinh khủng, chính Chelsea và Liverpool cũng không thắng được đội bóng này.

Lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh đêm nay (giờ VN) 19 giờ 30: Brighton & Hove Albion - Bournemouth 22 giờ: Burnley - Liverpool Leicester - Huddersfield Stoke - Newcastle 0 giờ 30 ngày 2.1: Everton - Manchester United



Trường Nghi