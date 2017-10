Mourinho giữ người cũ và nhắm toàn sao ‘bự’

Cú sút trong trận ra mắt tuyển Anh vừa qua đã giúp Rashford “lên đời”. Cầu thủ “măng non” không chỉ rộng cửa dự EURO 2016 và tương lai ở Manchester United cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Mới đây, ban lãnh đạo đội bóng quyết định trói chân Rashford bằng bản hợp đồng kéo dài 4 năm cùng mức lương 25.000 bảng/tuần thay vì 15.000 bảng/tuần như hiện tại. Cuộc đàm phán diễn ra với sự góp mặt của Phó chủ tịch Ed Woodward, thư ký CLB John Alexander và anh trai của Rashford là Dwaine Maynard. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục phô diễn tài năng ở Old Trafford trong vài năm tới.



Bên cạnh đó, Mourinho cũng đang xem xét những cái tên đình đám nhất hiện nay để đem về Old Trafford như Benzema của Real Madrid, Saul Niguez của Atletico, thành viên của hai đội vừa tranh chức vô địch Champions League.

Bên cạnh đó, Alvaro Morata của Juventus, Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund, tiền vệ Andre Gomes (Valencia) và Grzegorz Krychowiak (Sevilla) cũng lọt vào mắt xanh của “người đặc biệt”. Dự kiến, Manchester United sẽ có một mùa hè chuyển nhượng bận rộn với kế hoạch mua sắm của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Mourinho cũng nhắm mua hậu vệ John Stones nhưng cầu thủ của Everton đang muốn gia nhập Man City của Pep Guardiola. Cùng đó, M.U sẽ quyết định gia hạn hợp đồng với tiền vệ Michael Carrick, “Quỷ đỏ” cũng muốn cho cầu thủ trẻ Cameron Borthwick-Jackson một bản hợp đồng mới phù hợp hơn.

Còn đối với trường hợp của Ryan Giggs, vị trợ lý sinh năm 1973 sẽ có cuộc gặp với Mourinho để bàn chuyện tương lai vào tuần tới. Nếu Giggs quyết định dứt áo ra đi sau 29 năm gắn bó với sân Old Trafford thì đó sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, Giggs không có nhiều lý do để ở lại “Quỷ đỏ”, do vậy, việc cựu cầu thủ ra đi là điều có thể dự đoán được trừ phi ban lãnh đạo M.U có những quyết định mạnh mẽ nhằm trói chân Ryan Giggs.

Phương Nguyên