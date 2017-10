Mourinho hất cẳng Giggs, mời Ferdinand về thế chỗ

Sau khi chính thức nhận chức tại Manchester United, “người đặc biệt” đang bắt tay vào xây dựng bộ khung huấn luyện cho mình. Trong tay Mourinho hiện chỉ đang có Rui Faria, trợ lý cũ của ông ở Chelsea.

Do đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang có ý định mời thêm Rio Ferdinand. Hiện, cựu trung vệ của Man Utd đang là bình luận viên của BT Sport và BBC.

tin liên quan Ryan Giggs: 29 năm gắn bó với M.U và tương lai bất định Ryan Giggs là huyền thoại của Manchester United (M.U) khi cùng đội bóng trải qua biết bao thăng trầm. Nhưng hành trình 29 năm tại Old Trafford sẽ được viết tiếp hay dừng lại là chuyện chưa ai biết ngoại trừ người trong cuộc. Sỡ dĩ Mourinho nhắm tới người cũ của "Quỷ đỏ" là do, "người đặc biệt" cần một trợ lý am hiểu truyền thống của đội bóng. Qua đó, ông có thể dễ dàng thấu hiểu được lứa cầu thủ trẻ và thuận lợi trong việc liên kết các thành viên lại với nhau.

Dù đã quá quen làm việc ở môi trường bóng đá Anh nhưng Mourinho vẫn cẩn thận khi bắt đầu công việc ở một đội bóng giàu truyền thống đào tạo cầu thủ trẻ như Manchester United.

Trên thực tế, Ryan Giggs là ứng cử viên hàng đầu để làm việc này. Tuy vậy, vị trợ lý sinh năm 1973 dường như đang không có ý định tiếp tục đóng vai phụ ở Old Trafford. Dù Mourinho sẽ có cuộc gặp để bàn chuyện tương lai với Giggs trong tuần này nhưng ông vẫn phải lên kế hoạch thay thế trong trường hợp cựu cầu thủ quyết dứt áo ra đi.

Riêng về phần Rio Ferdinand, dù không sở hữu bảng thành tích chói lọi như Giggs nhưng cựu trung vệ sinh năm 1978 cũng đã trải qua 12 mùa bóng với M.U. Với 444 lần ra sân trong màu áo “Quỷ đỏ”, Rio Ferdinand ghi được 8 bàn thắng cùng 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 3 League Cup, 6 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Xét về kinh nghiệm và sự am hiểu “Quỷ đỏ”, Ferdinand chắc chắn sẽ không thua kém Giggs. Dù đã giải nghệ nhưng tầm ảnh hưởng của cựu trung vệ người Anh tại Manchester United vẫn không hề nhỏ.

Chưa kể, Ferdinand được cho là có mối quan hệ khá tốt đẹp với Mourinho. Khi “người đặc biệt” được bổ nhiệm ngồi ghế nóng Old Trafford, cựu trung vệ sinh năm 1978 đã đăng tấm ảnh chụp chung cùng Mourinho lên trang cá nhân và không quên kèm theo một lời chúc mừng hết sức nhiệt thành. Do vậy, việc Ferdinand quay trở về Old Trafford sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu Giggs tự nguyện ra đi.

Phương Nguyên