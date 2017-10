Mourinho hứa Chelsea sẽ gây tổn thương Liverpool

(TNO) HLV Mourinho quả quyết rằng ông đã phát hiện ra lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Liverpool và rạng sáng mai 28.1 (giờ VN) trong khuôn khổ lượt về bán kết League Cup, Chelsea sẽ khai thác lỗ hổng đó để gây tổn thương cho các vị khách.

Hàng thủ mỏng của Liverpool để Hazard khuấy đảo ở trận lượt đi - Ảnh: Reuters

Thật ra Chelsea mới là đội bóng đang bị tổn thương ở thời điểm hiện tại bởi đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho vừa thất bại ê chề 2-4 tại cúp FA ngay trên sân nhà dù dẫn trước đội khách Bradford City trước 2 bàn ngay trong hiệp một. Để quên đi cú sốc đó, Chelsea buộc phải thắng Liverpool vào rạng sáng ngày 28.1, lợi thế thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge với tỷ số 1-1 ở lượt đi trên sân Anfield.

"Liverpool đã cho chúng tôi rất nhiều không gian, họ chơi chỉ với ba hậu vệ. Đúng ra chúng tôi đã có thể làm tổn thương họ nhiều hơn ở lượt đi”, Mourinho tiết lộ trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Lỗ hổng mà Mourinho nói đến là có thật. Với bộ ba phòng ngự Emre Can - Martin Skrtel - Mamadou Sakho luôn đứng gần nhau, rõ ràng không gian dành cho đối phương phải nhiều hơn so với bốn hậu vệ. Điều này thể hiện rõ trong quả phạt 11m mà Liverpool phải chịu ở trận lượt đi, khi Eden Hazard có nhiều “đất diễn” buộc Emre Can phạm lỗi trong vòng cấm.



Ông Mourinho có vẻ "nổi" hơn người đồng nhiệm bên phía Liverpool - Ảnh: Reuters

Mourinho muốn trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội để các cầu thủ của mình đến Wembley chơi trận chung kết League Cup và ông cũng không bao giờ quên kế hoạch đối phó với Raheem Sterling.

"Sterling đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Tôi nghĩ Chelsea phòng thủ rất tốt nhưng anh ta quá tuyệt vời khi tận dụng sai lầm của chúng tôi trong tình huống đó", Mourinho thừa nhận.

Về phía đội khách, hy vọng tiền đạo Daniel Sturridge trở lại đội hình Liverpool lần đầu tiên kể từ tháng 8.2014 đã tiêu tan bởi HLV Rodgers không chấp nhận rủi ro để tiền đạo 25 tuổi này ra sân khi chưa thật sự hồi phục chấn thương đùi.



Sterling một lần nữa là niềm hy vọng của HLV Rodgers - Ảnh: Reuters

Rodgers chia sẻ: “Tôi sẽ chỉ để Sturridge ngồi dự bị nếu anh ta sẵn sàng. Thật không hay nếu để anh ta ra sân khi không muốn. Sturridge đã trở lại tập luyện nhưng các cầu thủ cho đến nay đã chơi rất tốt dù không có anh ta. Nếu ngồi dự bị có nghĩa là anh ta cũng đã đóng góp cho Liverpool rồi".

Rodgers cũng tuyên bố Liverpool chắc chắn không mua thêm cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Các cầu thủ buộc phải nỗ lực hết mình, trước mắt là vượt qua Chelsea ở trận lượt về: "Các cầu thủ phải tập trung vào trận đấu, có thể họ đang muốn có thêm một tiền vệ phòng ngự hay một cầu thủ tấn công nào đó nhưng không cần đâu, chúng tôi đang có một dàn cầu thủ chất lượng”.



Sturridge chưa thật sự hồi phục chấn thương - Ảnh: AFP

Vị huấn luyện viên người Anh đã ba lần triệu tập các cầu thủ Liverpool để bàn về kỹ thuật cũng như chiến thuật hòng đối phó với Mourinho, người luôn có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Còn Mourinho cho biết các cầu thủ của mình đang có nhiều động lực để tạo niềm tin cho người hâm mộ sau trận thua trước Bradford City: “Tôi biết rằng mọi người muốn một cái gì nhiều hơn ở Chelsea nên bây giờ cách duy nhất để xoa dịu dư luận là giành chiến thắng ở League Cup. Cúp FA đã mất, tôi nghĩ rằng các cầu thủ và người hâm mộ muốn nhìn thấy một chiến thắng trước Liverpool, một chiếc vé chơi ở chung kết League Cup để giải khuây”.

Kim Chao

