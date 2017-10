Mourinho khuyên Martial không nên nghe lời xúi giục của đại diện

Manchester United khép lại năm 2016 bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Middlesbrough. Họ bị dẫn bàn và chỉ tìm được 2 bàn thắng để ngược dòng trong 5 phút cuối trận do công Martial và Paul Pogba. Trước đó, Manchester United bị tước một bàn thắng khi siêu phẩm của Zlatan Ibrahimovic bị trọng tài thổi phạt vì lỗi cao chân.



Song, buổi tối ở sân Old Trafford ngày cận kề năm mới 2017 trở thành đêm diễn của Martial. Cây săn bàn người Pháp thi đấu rất xông xáo trước khi làm tung lưới Middlesbrough. Gần đây, tương lai của cựu sao AS Monaco bị đặt dấu hỏi. Việc không được ra sân thường xuyên khiến anh bị đồn đoán có thể phải ra đi. Song, HLV Mourinho lên tiếng phủ nhận điều này.



"Nhìn Martial thi đấu, cách anh ta kiến tạo, ghi bàn, và chiến đấu, tôi nghĩ đó là màn trình diễn coi được. Tôi biết Martial là một tài năng bóng đá. Anh ấy nên lắng nghe tôi, không phải đại diện của mình. Martial phải nghe lời tôi bằng cách tuân thủ đầy đủ những bài tập hàng ngày, nghe mọi góp ý tôi đưa ra vì điều đó tốt cho cầu thủ", Mourinho cho biết.



Trong thời gian Mkhitaryan bị đẩy lên ghế dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu, người đại diện cầu thủ này luôn gọi cho Mourinho để thuyết phục vị HLV người Bồ Đào Nha rằng tiền đạo 27 tuổi sẽ thi đấu khởi sắc hơn khi được làm việc cùng "Người đặc biệt". Từ câu chuyện của Mkhitaryan, Mourinho tin Martial nên nghe những lời giáo huấn từ chính ông mỗi ngày.



"Tôi đọc tin tức về Martial mỗi ngày trên báo. Martial sẽ tới Sevilla. Martial sẽ được cho mượn. Martial không hạnh phúc. Nhưng trên hết, Martial phải lắng nghe tôi", Mourinho cho biết.

