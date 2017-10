Mourinho nói về tương lai của Ibrahimovic

Chuyển đến sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, chân sút người Thụy Điển chỉ ký hợp đồng với M.U trong vòng 1 năm. Do vậy, “Quỷ đỏ” đang lên kế hoạch gia hạn với Ibrahimovic thêm một năm nữa.

“Tương lai của Ibra thì quá rõ ràng. Cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Cậu ấy sẽ ở M.U chơi bóng trong 2 năm. Đôi bên đều hạnh phúc với việc này. Chúng tôi sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Ibrahimovic”, Daily Mail đăng lời chia sẻ của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Từ khi chuyển đến Manchester United, Ibra đã nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội hình chiến lược của Mourinho. Dù đã 35 tuổi nhưng chân sút người Thụy Điển vẫn vững vàng ở hàng công mặc phong độ thi đấu không thực sự vượt trội như thời còn ở PSG.

Tuy vậy, M.U vẫn cần một chân sút như Ibra để bổ sung vào hàng công khá mờ nhạt của “Quỷ đỏ” với Wayne Rooney nhiều kinh nghiệm nhưng đã chậm chạp, Anthony Martial chơi không thực sự ổn định, Marcus Rashford chơi bóng thông minh nhưng không thường xuyên được xuất hiện bởi chiến thuật của Mourinho.

Do vậy, chuyện M.U quyết gia hạn hợp đồng với Ibra có thể đoán trước được. Tuy nhiên, quan trọng là cầu thủ người Thụy Điển có muốn ở lại Old Trafford hay không.

Cách đây ít ngày, Ibrahimovic bày tỏ nguyện vọng muốn chinh phục bóng đá ở Mỹ vào những năm cuối cùng của sự nghiệp. Đó cũng là con đường mà nhiều cầu thủ tuổi như Ibra đã lựa chọn.

“Đến Mỹ là lựa chọn sắp tới của tôi. Tôi muốn chinh phục bản thân mình ở đó. Tôi muốn bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình. Các bạn biết đó, tôi đã vô địch ở rất nhiều nước khác nhau”, Ibrahimovic chia sẻ với truyền thông Anh.

Ibrahimovic đến M.U vì “nể” Mourinho và muốn giành cúp ở Premier League. Dẫu vậy, chân sút người Thụy Điển vừa thừa nhận, “Quỷ đỏ” không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Có lẽ, chính điều này đã khiến cầu thủ 35 tuổi không mặn mà ở lại sân Old Trafford thêm một mùa giải nữa.

