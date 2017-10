Mourinho vẫn còn cay cú vì trận hòa trước Arsenal

Cuối tuần vừa qua, “Quỷ đỏ” đã đón Arsenal trên sân nhà. Phải rất vất vả thì các cầu thủ của M.U mới ghi được bàn thắng dẫn trước vào phút 70 nhờ công của Juan Mata. Những tưởng sẽ cầm chắc 3 điểm trong tay thì phút 89, Olivier Giroud ghi bàn giành lấy 1 điểm cho “Pháo thủ”.

Mourinho đã rất tức giận vì việc này. “Người đặc biệt” cho rằng, Manchester United đã có một trận đấu không hề công bằng. Dù không công khai chỉ trích trọng tài vì đã làm lơ 2 quả penalty của “Quỷ đỏ” nhưng Mourinho vẫn ngầm mỉa mai Arsenal được ưu ái hơn.

Cho đến nay, khi trận đấu đã diễn ra vài ngày, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn nhắc lại chuyện này với thái độ tức giận.

“Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng đó. Ít nhất tôi muốn là, bất kỳ đội bóng nào đến Old Trafford, chơi tốt hơn chúng tôi và giành chiến thắng. Sau đó, họ có thể về nhà và nói “chúng tôi là những người tốt hơn”. Tôi sẽ chấp nhận được việc đó và thôi không nói về chuyện đó nữa”, Goal đăng lời chia sẻ của Mourinho.

Trong trận đấu này, đội hình ra sân của M.U khá lạ lẫm với hàng công là Anthony Martial và Marcus Rashford. “Người đặc biệt” hy vọng, măng non 19 tuổi có thể gieo sầu lên Arsenal một lần nữa nhưng Rashford đã không có cơ hội để làm điều đó.

Điểm đáng chú ý là khi, Wayne Rooney bị cất trên băng ghế dự bị, phải gần cuối trận, Mourinho mới để đội trưởng 30 tuổi vào sân thay cho Martial. Nguyên nhân là do Mourinho chê Rooney quá chậm.

Theo thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, khả năng có được bóng của tiền đạo 30 tuổi thấp hơn so với Rashford, Martial hay Mata. Do đó, ông không thể để Rooney ra sân từ đầu với một đối thủ như Arsenal. Tuy nhiên, nhiều thông tin cũng cho rằng, đó là cách “Người đặc biệt” trừng phạt đội trưởng sau vụ say xỉn bét nhè ở tuyển Anh vừa qua.

Hiện tại, M.U đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Feyenoord ở khuôn khổ Europa League vào ngày 25.11. Sau đó, đoàn quân của Mourinho sẽ trở lại thi đấu ở Ngoại hạng Anh bằng trận đấu gặp West Ham vào ngày 27.11.

Phương Nguyên