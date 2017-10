M.U 1-1 Bayern Munich: Điểm sáng cho David Moyes

(TNO) Dẫn bàn từ phút 58, khiến một Bayern Munich hoàn hảo phải bộc lộ sơ hở và cuối cùng phải thiệt quân, đó là những điểm mấu chốt mà HLV David Moyes đã làm được trong trận M.U hòa 1-1 với đương kim vô địch Champions League tại sân Old Trafford.

>> HLV Moyes chờ điều kỳ diệu trong trận đấu với Bayern

>> Bayern Munich đối đầu M.U tại tứ kết Champions League

>> Bayern Munich đăng quang sớm 7 vòng đấu



HLV David Moyes đã bày ra một chiến thuật hợp lý trước Hùm xám Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Đầu tiên là trong cách sắp xếp đội hình hợp lý, HLV của Quỷ đỏ đã chọn 4-2-3-1 với ý đồ phòng ngự tập trung mặc dù M.U đang thi đấu trên sân nhà. Bởi lẽ, ngoài việc thiếu quân - Van Persie chấn thương, ai cũng rõ quân lực của Bayern Munich trong thời điểm hiện tại.

Kết quả M.U 1-1 Bayern Munich Barcelona 1-1 Atletico Madrid

Và tại Old Trafford rạng sáng nay, Bayern Munich đã cầm bóng đến 74% trong khi M.U chỉ 26% ít ỏi. Nhưng nếu đem so về số cơ hội ngon ăn, thì ngang nhau, thậm chí số lần sút trúng khung thành của đội khách còn ít phía chủ nhà (3 so với 4 lần của M.U).

Trước hàng phòng ngự 2 tầng của M.U, Bayern Munich tập trung tấn công chủ yếu ở 2 cánh với các nỗ lực cá nhân của Robben và Ribery. Tuy nhiên, các hậu vệ của M.U đều giữ được vị trí tốt và kiềm tỏa tối đa đường tiến của đối thủ.

Phải đến phút 31 Bayern Munich mới tạo ra được cơ hội rõ ràng đầu tiên và nó xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Robben. Nhưng cú cứa lòng chân trái sở trường của tiền vệ người Hà Lan đã bị De Gea xuất thần cản phá.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Hùm xám suýt phải trả giá. Trong một thoáng mất tập trung, Boateng để Welbeck vượt qua và băng xuống đối mặt với Neuer. May mắn cho đội khách, Welbeck xử lý quá chậm và điệu đà ở tình huống này và không thể chiến thắng được Neuer.



Kagawa (trái) kìm tỏa được sức mạnh của Robben - Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, M.U bắt đầu chủ động tìm cách gây sức ép ngược lại cho Bayern Munich khi David Moyes tung Kagawa vào thay Ryan Giggs. Khi M.U cố gắng tấn công, đội hình dâng cao của Bayern Munich nhanh chóng bị xáo trộn.

Kết quả bất ngờ đã tới, ở phút 58 Vidic thoải mái đón lõng cú đá phạt góc của Rooney và đánh đầu tung lưới Bayern Munich trong sự ngỡ ngàng của Neuer và cả HLV Pep Guardiola.



Trung vệ Vidic bật cao đánh đầu mở tỷ số cho M.U - Ảnh: Reuters

Ở pha bóng này, không có bất cứ cầu thủ đội khách nào theo kèm Vidic và Neuer chỉ biết bất lực đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bất ngờ nhận bàn thua, Bayern Munich ngay lập tức thay đổi khi Pep quyết định tung Mandzukic vào thay cho Thomas Muller, người chơi khá mờ nhạt từ đầu trận.

Sự thay đổi này mang đến kết quả tức thì. Chỉ hơn 3 phút sau khi vào sân, Mandzukic đã có pha đánh đầu nhả bóng đẹp mắt cho Schweinsteiger băng lên sút tung lưới De Gea.



Bastian Schweinsteiger (31) san bằng tỷ số cho Bayern Munich ở phút 67 - Ảnh: Reuters

Hàng thủ của Quỷ đỏ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng và Fellaini là người đã mắc lỗi khi bị hút theo bóng mà bỏ quên Schweinsteiger ở ngay phía sau.

Thế trận sau đó đã trở lại cân bằng hơn, M.U tiếp tục phòng ngự số đông, trong khi Bayern Munich vẫn quyết tâm giành một chiến thắng khi tiếp tục đẩy cao đội hình.

Kịch bản ở những phút đầu hiệp 2 đã lặp lại, Bayern Munich mải mê và phải trả giá. Lần này không phải bằng bàn thua mà là về con người. 2 lần mất bóng và để M.U phản công, 2 cầu thủ quan trọng của Bayern Munich lần lượt phải nhận thẻ vàng.







Bastian Schweinsteiger phạm lỗi với Rooney và nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân - Ảnh: Reuters

Hậu quả là Matinez bị treo giò trận sau, trong khi Schweinsteiger bị truất quyền thi đấu ngay ở phút thi đấu cuối cùng.

Kết quả hòa 1-1 tại Old Trafford là một lợi thế với Bayern Munich, nhưng việc mất 2 trụ cột sẽ để lại cho họ không ít khoảng trống trong trận lượt về.

Quan trọng hơn, Pep Guardiola sẽ phải tìm cách phá giải thế trận phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc nét mà David Moyes đã thể hiện nếu không muốn phải trả giá ở Allianz Arena sau đây một tuần.

Đội hình xuất phát Manchester United: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Buttner, Valencia, Carrick, Fellaini, Giggs, Rooney, Welbeck. Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Martinez, Alaba, Robben, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Mueller, Ribery.

Lĩnh Nam

Lĩnh Nam