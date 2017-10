M.U bán kỷ vật của huyền thoại George Best

Cựu tiền vệ George Best là thành viên của M.U mùa 1967-1968, đội bóng đã đi vào lịch sử với tư cách CLB đầu tiên của nước Anh vô địch cúp C1 châu Âu (giờ là Champions League). Khi đó, ông George Best đóng góp 1 bàn giúp M.U vượt qua Benfica ở trận chung kết với tỷ số 4-1. Chiếc huy chương vàng kỷ niệm chức vô địch đó cũng sẽ được bán trong buổi đấu giá sắp tới với giá cuối cùng dự kiến từ 90.000 đến 120.000 bảng. Điều thú vị ở chỗ đây chỉ là bản sao của chiếc huy chương thật, được làm lại cho ông George Best sau khi ông đánh mất cái thật.

Chiếc cúp dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 1968” của George Best (do Hiệp hội nhà báo thể thao Anh khi đó bình chọn) cũng sẽ được mang đấu giá, dự kiến sẽ bán được 100.000 bảng. Tất cả bộ sưu tập này, kể cả một cái trứng đặc biệt được làm riêng cho George Best (George Best Faberge egg) để kỷ niệm sự góp mặt của ông trong đội hình M.U mùa 1967-1968, dự kiến sẽ thu về 270.000 bảng.

N.C (tổng hợp)