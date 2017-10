M.U bị loại khỏi Europa League, Van Gaal mơ đánh bại Man City

Sau khi bị Liverpool loại khỏi Europa League, HLV Louis Van Gaal đã đặt ra mục tiêu mới cho Manchester United (M.U), đó là đánh bại Manchester City (Man City) trong trận derby vào cuối tuần này để nuôi hy vọng kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League.

Martial ghi bàn từ chấm phạt đền cho M.U - Ảnh: AFP Martial ghi bàn từ chấm phạt đền cho M.U - Ảnh: AFP

Trong trận đấu lượt về vòng 16 đội Europa League với Liverpool diễn ra rạng sáng nay, M.U đã thể hiện một bộ mặt tích cực hơn so với thời gian gần đây. Đội chủ sân Old Trafford trình diễn một lối chơi tấn công và có được bàn thắng từ quả phạt đền do Anthony Martial mang về và chính anh thực hiện thành công.

Dù vậy, pha tỏa sáng của tiền vệ Philippe Coutinho đã giúp Liverpool có được 1 trận hòa 1-1. Cầu thủ người Brazil đột phá táo bạo vào vùng cấm địa của M.U rồi bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn David De Gea.

Pha bóng xuất thần của Coutinho đã khiến M.U bị loại - Ảnh: AFP Pha bóng xuất thần của Coutinho đã khiến M.U bị loại - Ảnh: AFP

Với kết quả này, Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận để góp mặt tại tứ kết Europa League. Trong khi đó, hy vọng có suất dự Champions League thông qua "cánh cửa" Europa League của M.U đã bị dập tắt.

"Tôi không giận giữ và cũng không thất vọng mà rất tự hào về các học trò. Họ đã nỗ lực hết sức và tôi hài lòng khi các CĐV ghi nhận điều đó. Những tràng pháo tay khi trận đấu kết thúc dành cho các cầu thủ M.U đã nói lên tất cả. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi bàn trước. Tuy nhiên, Liverpool đã có được bàn thắng san hòa ở phút cuối của hiệp 1.

Thật tiếc khi chúng tôi không chơi tốt trong trận lượt đi. Việc để Liverpool ghi bàn trên sân nhà giúp cho tâm lý của họ trở nên thoải hơn khi chúng tôi phải ghi thêm 3 bàn nữa", Sport Mail dẫn lời HLV Van Gaal.

Giờ đây, HLV Van Gaal sẽ phải tập trung vào mục tiêu có mặt trong top 4 - Ảnh: AFP Giờ đây, HLV Van Gaal sẽ phải tập trung vào mục tiêu có mặt trong top 4 - Ảnh: AFP

Sau khi bị loại khỏi Europa League, mục tiêu giờ đây của M.U là phải tìm đường trở lại top 4 Premier League. Hiện "Quỷ đỏ" đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 47 điểm, kém đội đứng thứ 4 là Man City 4 điểm. Vào cuối tuần này, hai đội bóng thành Manchester sẽ gặp nhau trong trận derby và HLV Van Gaal đang mơ đến một chiến thắng cho đội nhà.

"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đánh bại Man City. Chiến thắng đó sẽ tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trong những trận đấu còn lại để có thể kết thúc mùa giải trong top 4", HLV Van Gaal nói.

Khánh Uyên