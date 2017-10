M.U “cắt đuôi” Chelsea

Vượt qua kình địch Liverpool, đội bóng mà 3 lần gặp nhau trước đó M.U đều thất bại, “Quỷ đỏ” thành Manchester chẳng những đòi lại ngôi đầu mà còn bỏ xa Chelsea đến 4 điểm. Với 7 vòng đấu ở phía trước, Sir Alex Ferguson hoàn toàn có lý do để tin rằng, M.U sẽ lần thứ tư liên tiếp đăng quang ở Premier League.

Một lý do mà Sir Alex cảm thấy an tâm để loại Chelsea ra khỏi cuộc đua là phong độ bất ổn của chính đối thủ này. Trong tháng 2 và 3, Chelsea đã thi đấu 11 trận, thắng 4, 2 hòa và thua đến 5 trận. Điều đáng tiếc nhất là vừa qua Chelsea đã bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ còn 2 mặt trận, FA Cup và Premier League. Tại FA Cup, Chelsea đã vào đến bán kết, còn Premier League thì đang xếp thứ 3, sau M.U và Arsenal (Chelsea vẫn còn 1 trận chưa đá so với 2 đối thủ này).

“Vẫn còn nhiều thách thức trước mắt cho M.U nhưng tôi đặt niềm tin vào những cầu thủ của mình. Trận đấu vừa qua chính là màn trình diễn tuyệt vời nhất của chúng tôi ở mùa bóng này. Và với cái cách chơi bóng như thế, M.U vẫn có thể một lần nữa bước lên bục vinh quang”, Sir Alex hào hứng phát biểu trên Reuters.

M.U đã cân bằng với số lần vô địch Premier League của Liverpool (18), đồng thời tạo nên một cú hat-trick với 3 lần liên tiếp vô địch Premier League. Và mùa bóng này, mục tiêu mà Sir Alex Ferguson và các học trò hướng đến không ngoài chuyện bảo vệ ngôi vương thứ 4 liên tiếp.

“Tôi luôn đề cao tài năng của Ancelotti, nhưng hiện tại Chelsea đang gặp một số vấn đề. Rất có thể ông Abramovich lại tính đến chuyện thay HLV ở Stamford Bridge và đó sẽ là điều không nên nhưng có lợi cho chúng tôi. Ngay ở thời điểm này, Chelsea không thể so với Arsenal, nhưng cũng chỉ là nhất thời, một khi những bất ổn đã được giải quyết ổn thỏa, Chelsea mới chính là đối thủ khó chơi nhất của M.U. Tuy nhiên, tôi không hy vọng Chelsea sẽ sớm trở lại...”, Sir Alex nhận xét.

Trong chiến thắng 2-1 của M.U trước Liverpool vừa qua, cầu thủ được Sir Alex ca ngợi nhiều nhất chính là Park Ji Sung - tác giả của bàn ấn định tỷ số. “Chúng tôi đã có một chiến thắng hết sức quan trọng và người đem lại điều đó chính là Park Ji Sung. Anh ấy đầy năng lượng, bởi vậy tôi mới quyết định xếp anh ấy ở vị trí tiền vệ trung tâm (tấn công). Anh ấy có thể chơi tấn công tốt, mặt khác lại có thể chạy về hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Đây là cầu thủ có phong độ tốt nhất ở M.U hiện nay, cùng với Rooney”, Sir Alex phát biểu trên premiershiptalk.

Vòng đấu tới, M.U sẽ đến sân Reebok làm khách của Bolton, trong khi Chelsea sẽ tái ngộ Avram Grant của Portsmouth.

Ancelotti: “Chelsea không được mất niềm tin”



Phát biểu sau trận hòa 1-1 với Blackburn, HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng thừa nhận Chelsea đang ở vào thế bất lợi hơn rất nhiều so với M.U trong cuộc đua đến chức vô địch.



Với trận hòa tai hại này, Chelsea đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng kém 4 điểm so với đội đầu bảng M.U, một khoảng cách đáng kể khi mà Premier League chỉ còn lại 7 vòng đấu nữa và điều đó dường như làm HLV Carlo Ancelotti mất đi sự tự tin.

HLV Ancelotti (trái) kêu gọi học trò hãy giữ bình tĩnh

“M.U đang nắm giữ khá nhiều lợi thế trong cuộc đua năm nay”, Ancelotti thừa nhận. “Mọi chuyện đang trở nên hết sức khó khăn và chúng tôi phải nhanh chóng thoát khỏi chuỗi trận đáng thất vọng này ngay khi có thể. Những khó khăn đã đến với Chelsea kể từ sau trận đấu với Man City, chúng tôi đã phải nhận những trận thua dù đã chơi rất tốt trong hiệp một”.



Ancelotti cũng bày tỏ sự thất vọng với trận hòa vừa qua. “Đây là một kết quả rất đáng thất vọng bởi chúng tôi đã đánh mất hai điểm vô cùng quan trọng vào thời điểm này. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi không được đánh mất sự tự tin và bình tĩnh vượt qua khó khăn hiện tại, bởi Chelsea vẫn đang ở một vị trí tốt và vẫn tràn đầy cơ hội”. B.N (Guardian)

Lĩnh Nam