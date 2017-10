M.U - Celta Vigo: Tử chiến tại Old Trafford

M.U đã sẵn sàng cho một trong những trận đấu quan trọng nhất của họ ở mùa giải này khi họ đón tiếp Celta Vigo tại sân Old Trafford vào rạng sáng 12.5 (lúc 2 giờ 05, theo giờ VN), với phần thưởng dành cho đội thắng chung cuộc là một suất góp mặt ở trận chung kết Europa League. “Quỷ đỏ” đang có lợi thế với chiến thắng 1-0 ở trận bán kết lượt đi nhưng “Celestes” sẽ chiến đấu đến cùng.

Không hối tiếc nếu thất bại

Chiến thắng của Arsenal trước Southampton (2-0) vào rạng sáng 11.5 có nghĩa là M.U đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng của Premier League và như vậy, “Quỷ đỏ” sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vào Top 4, nhất là khi họ sẽ phải đến làm khách trên sân của Tottenham vào cuối tuần này. Điều đó đã cung cấp cho HLV Jose Mourinho thêm một lý do để tập trung toàn lực cho Europa League với hy vọng sẽ giành được suất dự Champions League mùa tới thông qua con đường này.

Chính vì lẽ đó mà ông tin rằng cuộc đón tiếp Celta Vigo ở trận lượt về vòng bán kết Europa League sẽ "là trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử của M.U" và ông cũng sẽ không "hối tiếc" với quyết định tập trung tối đa cho giải đấu này, trong trường hợp "Quỷ đỏ" không giành được chiếc cúp vô địch.

HLV Mourinho nói: “Hãy xem liệu chúng tôi có thể làm được điều đó hay không. Không có vấn đề gì xảy ra. Không hối tiếc, chúng tôi đang cống hiến mọi thứ mà chúng tôi có thể, các cầu thủ và bản thân tôi”. Điều đó có nghĩa là ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất - ngoại trừ những ca chấn thương của Luke Shaw, Marco Rojo, Ashley Young, Timothy Fosu-Mensah và Zlatan Ibrahimovic - cho trận đấu với Celta Vigo để hy vọng ít nhất cũng giữ vững được lợi thế từ trận lượt đi.

Tuy nhiên, tiền vệ Ander Herrera cũng đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Celta Vigo để giúp các đồng đội tập trung hơn cho trận đấu quan trọng này. Anh nói: “Celta là một đối thủ rất khó chơi. Họ đã ghi bàn trong mọi trận đấu trên sân đối phương mà họ đã chơi ở giải đấu này vì vậy chúng tôi phải nhận thức được điều đó. Họ là một đội bóng rất giỏi, rất nguy hiểm khi chơi trên sân đối phương”.

“Mọi chuyện đều có thể”

Thật vậy, dù mọi chuyện sẽ rất khó khăn tại sân Old Trafford nhưng các thành viên của Celta Vigo vẫn không nản lòng với thách thức mà họ phải đối mặt và tin rằng họ có thể có được một cơ hội để đạt được điều không chắc chắn. Eduardo Berizzo nói: "Trận đấu tiếp theo luôn là quan trọng nhất. Ngày mai điển hình cho thử thách khủng khiếp với Celta. Bản thân điều đó đã là động lực. Chúng tôi đến đây với thái độ rằng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể".

Sẽ có khoảng 3.000 CĐV của Celta Vigo đến sân Old Trafford, một con số chẳng thấm và đâu so với 70.000 CĐV của đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy ngay cả các CĐV của họ vẫn chưa bỏ cuộc thì làm sao “Celestes” có thể nghĩ đến điều đó. Celta Vigo có thể yếu trong phòng ngự nhưng họ luôn tỏ ra rất nguy hiểm trong tấn công với những cầu thủ như Iago Aspas, John Guidetti… Và điều quan trọng là họ đã buông La Liga sau khi cán mức an toàn để tập trung vào việc viết nên một trang sử mới cho CLB với lần đầu tiên được góp mặt ở trận chung kết các Cúp châu Âu.

HLV Berizzo nói tiếp: “Đó là một phần thưởng xứng đáng cho tất cả những nỗ lực của chúng tôi trong giải đấu này. Chúng tôi bắt đầu từ 10 tháng trước và muốn biết chúng tôi có thể tiến xa đến đâu”. Chưa thể biết được là Celta Vigo sẽ giành được quyền vào chơi ở trận chung kết hay phải dừng bước ở bán kết nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ đến sân Old Trafford với những đôi chân rất tươi tắn để phục vụ một cách tốt nhất cho những ý đồ chiến thuật của HLV Berizzo.

Cả M.U lẫn Celta Vigo đều hướng tầm mắt đến Stockholm như mục tiêu quan trọng nhất của họ ở mùa này. Thế nhưng, Friends Arena làm sao có đủ chỗ cho cả hai. Vậy thì, xét đến tầm vóc của CLB, những thuận lợi và bất lợi đáng kể của mỗi đội ở trận đấu này, nếu như M.U không thể giành được quyền góp mặt ở trận chung kết Europa League thì họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Tình hình nhân sự M.U: Luke Shaw, Marco Rojo, Ashley Young, Timothy Fosu-Mensah và Zlatan Ibrahimovic đều vắng mặt vì chấn thương. Celta Vigo: Giuseppe Rossi và Carles Planas vắng mặt vì chấn thương.



Nam Khang