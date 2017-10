M.U chạm tay vào chức vô địch

Chiến thắng 2-0 trước Blackburn rạng sáng qua (với các bàn thắng do Valencia và Young ghi phút 81 và 86), giúp M.U tạo cách biệt an toàn 5 điểm trước đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch là Man.City. Nếu cuối tuần này “Quỷ đỏ” thắng tiếp Queens Park Rangers trên sân nhà Old Trafford ngay trước khi Man.City ra sân đấu với Arsenal trên Emirates, thì như HLV Roberto Mancini thừa nhận là “Mọi sự đã kết thúc”. Bởi khi đó, M.U lại gia tăng khoảng cách lên 8 điểm, và Man.City dù có cố gắng đến mấy cũng khó lòng đảo ngược cục diện. Báo chí Anh cũng nhìn nhận giờ đây M.U đã nắm chắc trong tay chức vô địch lần thứ 20.



Valencia đã ghi bàn mở toang cửa vô địch cho M.U - Ảnh: Reuters

Để có được chiến thắng mang tính bước ngoặt của cả mùa giải trước Blackburn, M.U đã trải qua hơn 80 phút thi đấu cực nhọc và phải nhờ đến may mắn lẫn tài nghệ của thủ môn De Gea mới giữ sạch khung thành nhà. Chính nhờ sự chắc chắn đó của anh và hàng thủ đã tiếp thêm tinh thần để thế công M.U ngày một chơi hay hơn. Tính từ sau trận thua Newcastle (0-3) hồi đầu tháng 1, trong 11 vòng đấu tiếp theo M.U đã giành được 31 điểm (10 thắng, 1 hòa).

G.Lao