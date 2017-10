M.U - Chelsea: Kẻ thù trước cổng

HLV Van Gaal vẫn chưa thể xua tan bóng ma thất bại trong 'Nhà hát' trong khi đối thủ đáng sợ nhất là Chelsea lại đang đứng trước cổng.

Bản năng sát thủ đang mai một trên đôi chân của Van Persie (trái) - Ảnh: AFP

Đối với M.U, đối thủ đáng ghét nhất là Man.City còn đối thủ đáng sợ nhất chính là Chelsea. Vậy mà trong lúc chưa hoàn hồn sau trận hòa hút chết trước West Brom, đối thủ đáng sợ nhất đã đến trước cổng “Nhà hát của những giấc mơ” còn đối thủ đáng ghét nhất đang chờ họ ở sân Etihad vào cuối tuần tới.

Đành rằng “Quỷ đỏ” đã thắng 3 trận liên tục trên sân nhà trước khi đón tiếp Chelsea vào đêm nay, nhưng bên cạnh đó là những kết quả đáng quên trên đất khách. Do đó, khi chỉ kiếm được nhiều hơn cùng giai đoạn này mùa trước đúng 1 điểm, rõ ràng HLV Van Gaal vẫn chưa thể xua tan bóng ma thất bại trong “Nhà hát”.

Nguyên nhân là do lối chơi của M.U chưa ổn, hàng thủ vẫn mong manh trong khi hàng công chưa thể hiện được sức mạnh hủy diệt mà lẽ ra phải đi cùng với những tên tuổi như Van Persie, Falcao, Rooney, Mata, Di Maria… Sơ đồ 4 - kim cương - 2 thiếu hiệu quả do Blind chưa thể quán xuyến được khu vực trước hàng hậu vệ trong khi Van Persie không còn là chính mình. Do vậy, khi Rooney vẫn phải tiếp tục thụ án treo giò còn Di Maria nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương, không ít người tin rằng ông Van Gaal sẽ chuyển sang sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-5-1 để đối phó với “kẻ thù trước cổng”.

Cũng may cho M.U khi Chelsea sẽ không có được đội hình mạnh nhất do Remy dính chấn thương, khả năng ra sân của Costa, Ramirez và Mikel còn bỏ ngỏ trong khi Azpilicueta bị treo giò. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là cứ mỗi lần đến sân Old Trafford trong những năm gần đây, “The Blues” luôn mang theo một nỗi ám ảnh khiến “Quỷ đỏ” phải chùn bước.

Thế nên, chẳng có gì bất ngờ khi M.U chỉ thắng được Chelsea có 6 trận trong 22 lần đọ sức gần đây nhất ở Premier League và “The Blues” cũng là đối thủ duy nhất ở giải này mà “Quỷ đỏ” thắng (13 trận) ít hơn thua (15 trận). Những thống kê đó chỉ làm nặng nề thêm nỗi ám ảnh màu xanh khi tương lai màu hồng vẫn còn xa vời vợi.

Nam Khang

