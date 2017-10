M.U đặt "dấu chấm hết" cho AC.Milan

Sự bùng nổ đúng lúc của Wayner Rooney giúp lịch sử M.U lật sang trang mới tại San Siro và khép lại niềm hy vọng của Rossoneri vào rạng sáng nay (17.2).

Chưa bao giờ thắng được Milan trên sân khách trong bốn lần đối mặt tại Cúp Châu Âu, thậm chí là chưa từng ghi nổi một bàn thắng nhưng tối qua M.U đã bộc phát sức mạnh để xóa bỏ mọi ký ức buồn. Sự trở lại của Champions League sau hai tháng tạm nghỉ thực sự đầy hấp dẫn bằng cuộc rượt đuổi ngoạn mục này vào rạng sáng mùng 4 Tết.

Chịu trận trước điệu samba Ro “vẩu”

Milan chơi không không tồi, thậm chí họ mới chính là người tạo nên những cảm hứng thực sự của trận đấu với những cú bắn phá và dàn xếp đẹp mắt. Trong một đêm chơi đúng phong độ, tiền đạo Ronaldinho thực sự làm hàng thủ M.U điêu đứng trước những vũ điệu samba.

Chính anh làm San Siro nổ tung và các cầu thủ M.U chết lặng ngay phút thứ 3 với cú vô lê mở tỉ số. Bóng khẽ chạm chân Carrick đổi hướng nhưng rõ ràng cú dứt điểm ngay của Ronaldinho là mẫu mực.



Điệu samba mê đắm của Ronaldinho (đỏ) lẻ loi để làm nên mùa xuân - Ảnh: AFP

Không chỉ có vậy, Ronaldinho còn thử tài Van Der Sar với cú ra chân cận thành ngay sau đó, với cú đặt lòng vào góc xa trong hiệp 2. Đặc biệt hơn cả là những pha “nhảy múa” dễ dàng trước Rio Ferdinand, Rafael hay pha chuyền khe tuyệt đẹp để Seedorf giật gót rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.

Rõ ràng, hàng thủ của M.U đã phải chịu trận trong cả trận đấu với sự tỏa sáng của Ronaldinho. Chỉ có điều, Ronaldinho xuất sắc bao

Kết quả Champions League: AC Milan - M.U: 2-3 (Ronadinho 3', Seedorf 85'; Scholes 36'; Rooney 66' 74'); Lyon - Real Marid: 1-0 (Makoun 47') Kết quả Europa League: Everton - Sporting Lisbon: 2-1 (Pienaar 35', Distin 49'; Veloso 87')

nhiêu thì các chân sút của Milan lại tệ hại bấy nhiêu. Hết Antonini, Huntelaar sút chệch mục tiêu, đến lượt Pato đánh đầu vọt xà. Milan thất bại ngoài sự tỏa sáng của Rooney còn chính bởi sự vô duyên và lãng phí cơ hội.

Đó còn chưa kể đêm thăng hoa của người gác đền Van Der Sar. Ronaldinho xuất sắc bao nhiêu thì anh cũng chắc chắn bấy nhiêu. Thủ môn người Hà Lan trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho “Quỷ đỏ” trong lúc hoảng loạn và thực sự anh chỉ chịu thất thủ trong hai tình huống không thể nào thay đổi được.

Rooney bùng cháy

Trong thế trận đầy khó khăn, “Quỷ đỏ” không những may mắn có được Van Der Sar mà còn sở hữu chân sút ngôi sao Wayner Rooney. Cả hiệp 1, Rooney mờ nhạt do đối phương kèm chặt và chỉ tung ra đúng một cú sút chệch mục tiêu. Phải khá may mắn M.U mới có được bàn gỡ của lão tướng Paul Scholes (phút 36) sau một cú ra chân… hụt. Bóng vô tình chạm chân trụ còn lại của Scholes đổi hướng lăn vào góc xa khung thành Dida.



Cứu tinh Paul Scholes xuất hiện đúng lúc - Ảnh: AFP

Bàn gỡ đó không giúp M.U mạnh hơn về thế trận nhưng đã tạo điều kiện để Rooney bùng nổ ở phút 66. Cú treo bóng cầu âu bên cánh phải của Valencia tưởng chừng sẽ vô hại nếu người tiếp bóng không là Wayner Rooney. Thể hình thấp bé nhưng cú bật cao qua mặt Bonera và cú lắc đầu lốp bóng vào góc xa của chân sút này đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Bị thua vỡ mặt, Milan chính thức sụp đổ để tạo điều kiện cho Rooney thăng hoa trong pha làm bàn nâng tỉ số lên 3-1. Một mình lạc lõng trong vòng cấm địa trong sự phong tỏa của ba hậu vệ Milan nhưng Rooney quá thông minh chạy chỗ để đón đường chuyền của Fletcher, đánh đầu tung lưới Dida.



Để ngôi sao Wayner Rooney "bùng cháy" sau đó - ảnh: AFP

Sự bùng nổ và đẳng cấp của Rooney khiến mọi chuyện dường như đã sớm được định đoạt mặc dù đây chỉ mới là trận lượt đi. Với phong độ hiện tại, cùng hiện thực ghi đến ba bàn thắng trên sân khách nên dù chỉ thắng sát nút nhưng M.U đã không cho Milan cơ hội. Mặc dù trong bóng đá chưa thể nói trước điều gì nhưng muốn đi tiếp, Milan phải thắng cách biệt hai bàn trên sân Old Trafford.

Một giấc mơ xa vời của những “ông già” thành Milan!

Đội hình ra sân:

AC Milan (4-3-3): Dida; Bonera, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Beckham, Pirlo, Ambrosini; Pato, Huntelaar, Ronaldinho

Manchester United (4-5-1): Van der Sar; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Nani, Fletcher, Carrick, Scholes, Park; Rooney

Dương Trùng Dương