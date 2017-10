M.U: Để Di Maria sang PSG là Van Gaal thừa nhận thất bại

(TNO) Angel Di Maria có thể không bằng Cristiano Ronaldo nhưng nếu so với các cầu thủ khác ở Premier League, anh ta xứng đáng với cái giá kỷ lục giải đấu này. Nếu đẩy Di Maria đi ngay mùa hè này, tức là HLV Louis Van Gaal của Manchester United (M.U) thừa nhận thất bại.

HLV Laurent Blanc tự tin sẽ có Di Maria trong đội hình mùa tới, mặc dù Paris Saint Germain (PSG) mới chỉ trả giá ban đầu cầu thủ này là 28,5 triệu bảng Anh, tức là chưa bằng nửa cái giá 59,7 triệu bảng Manchester United mua anh từ Real Madrid 11 tháng trước.

M.U không đời nào chịu bị ép giá như vậy, nhưng có tin họ sẵn sàng bán Di Maria cho đội bóng Paris với giá 46,8 triệu bảng. Chịu lỗ một chút để đẩy cầu thủ không còn muốn chơi cho đội bóng đi nơi khác cũng là một điều không lạ.

Mùa giải qua là mùa giải tồi tệ với Di Maria, anh chưa hòa nhập với cuộc sống ở Anh, ngôi nhà bị trộm đột nhập, rồi gặp chấn thương. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League bị mất vị trí trong đội hình M.U sau thẻ đỏ ở trận gặp Arsenal tại FA Cup, chỉ xuất hiện 1 lần trong 10 trận cuối mùa bóng.

Di Maria cũng không xuất hiện ở Mỹ để dự phần chuẩn bị mùa giải mới với M.U và công khai câu chuyện muốn đến Paris từ mùa hè trước thay vì đến Old Trafford. Vì PSG vướng vào đạo luật Financial Fair Play nên họ không có được Di Maria.

Nhưng để một cầu thủ không còn nhiệt tình với đội bóng ra đi không phải bao giờ cũng là quyết định đúng. Mùa hè 2008, Sir Alex Ferguson tuyên bố với Cristiano Ronaldo khi anh này muốn chuyển đến Real Madrid: “Tôi thà bắn cậu chứ không bán cậu bây giờ, tôi phải giữ cậu một mùa nữa rồi ai đó đến trả giá kỷ lục thì cậu ra đi. Nếu cậu không muốn nữa thì cậu sẽ ngồi trên khán đài cả mùa bóng”. Ronaldo ghi 26 bàn, kiến tạo 12 bàn giúp M.U vô địch Premier League và lọt vào trận chung kết Champions League nữa rồi tới Real Madrid với giá kỷ lục thế giới.

Di Maria không bằng Ronaldo nhưng nếu so với các cầu thủ khác ở Premier League, anh ta xứng đáng với cái giá kỷ lục giải đấu này. Tại M.U mùa trước, Di Maria phát động 51 cơ hội ghi bàn, Juan Mata cũng 51, Wayne Rooney 45, Ashley Young 34, Robin Van Persie 27. Di Maria chơi 27 trận trong khi Mata chơi 33 trận. Di Maria trực tiếp kiến tạo 10 bàn thắng, Young 5, Rooney 5, Mata 4, Ander Herrera 4.

So Di Maria với cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước là Eden Hazard: Di Maria có tỉ lệ đường kiến tạo 102 phút/bàn, hơn 20% so với Hazard, sút nhiều hơn mỗi trận (2,3 so với 2,0 cú), tạt nhiều hơn mỗi trận (1,6 so với 0,3 cú). Người ta hay nói các con số thống kê không lừa dối ai. Di Maria ở tâm trạng không vui mà vẫn chơi được như thế thì nếu anh có hứng thú, đóng góp của anh chắc chắn phải hơn.

Kỳ vọng Di Maria thành công ở M.U ngay lập tức là điều không nên. Ở Santiago Bernabeu, Di Maria có Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso, Mesut Ozil sát cánh. Nhưng tại Old Trafford mùa trước, anh sát cánh bên Van Persie xế chiều, Young thiếu sáng tạo, Rooney chơi lùi quá sâu. Mà Di Maria lại phải chuyển từ Liga sang một môi trường Premier League khác biệt hoàn toàn về lối chơi, tốc độ…

Nếu đẩy Di Maria đi ngay mùa hè này, tức là Van Gaal thừa nhận thất bại. Nếu giữ Di Maria ở lại, mà mùa tới anh vẫn không chơi hay lên, có nghĩa Di Maria thất bại, không phải Van Gaal thất bại nữa. Nhưng nếu Di Maria tỏa sáng tại Old Trafford mùa tới thì Van Gaal sẽ được ca ngợi, thành công làm cho những thất bại dễ bị quên đi.

Trong những cuộc họp báo gần đây ở Mỹ, Van Gaal luôn nhấn mạnh đến “sáng tạo” và “tốc độ”. Trong đội hình hiện tại của ông có cầu thủ “2 trong 1” như Di Maria. Bán đi một cầu thủ, cũng phải đem về một cầu thủ khác và làm lại từ đầu, mà rủi ro thì vẫn có thể xảy ra, sao phải mất công như vậy?

Khúc Dương