M.U gặp may ở vòng 1/8 Europa League

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League diễn ra ngày 24.2: Celta Vigo vs FC Krasnodar



Apoel vs Anderlecht



Schalke vs Borussia Mönchengladbach



Lyon vs Roma



FC Rostov vs Manchester United



Olympiakos vs Besiktas



Gent vs Genk



FC Copenhagen v Ajax (Trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 10.3, còn trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần)