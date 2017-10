M.U gỡ lại danh dự bằng chiến thắng trước Bournemouth

Hồi cuối tuần qua, trận đấu giữa M.U và Bournemouth ở vòng cuối Premier League 2015-2016 đã không thể diễn ra khi sân Old Trafford bị ngờ có bom. Sau vài giờ lục soát, giới chức an ninh tại Manchester cho biết quả bom chỉ là giả, do một đơn vị bỏ quên trong lúc diễn tập.

Chính vì sự cố này mà trận đấu giữa M.U và Bournemouth phải dời lại vào rạng sáng nay. Đây chỉ còn là một trận đấu thủ tục khi M.U không còn hy vọng giành một suất trong top 4 sau khi Man City có trận hòa 1-1 trên sân Swansea hồi cuối tuần.

Rooney (trái) là người mở tỷ số cho M.U - Ảnh: Reuters Rooney (trái) là người mở tỷ số cho M.U - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, để chia tay khán giả nhà, các cầu thủ M.U đã quyết tâm chơi một trận đấu đẹp. Đội chủ sân Old Trafford tràn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc và dồn ép Bournemouth vào thế phải chống đỡ vất vả.

Những pha uy hiếp khung thành của "Quỷ đỏ" cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 43. Đó là một pha phối hợp đẹp giữa Anthony Martial và Marcus Rashford để rồi bóng được chuyển đến cho Wayne Rooney, giúp tiền đạo này ghi bàn dễ dàng.

Rashford lập công với cú sút chéo góc - Ảnh: Reuters Rashford lập công với cú sút chéo góc - Ảnh: Reuters

Rashford vừa được HLV Roy Hodgson điền tên vào danh sách sơ bộ tuyển Anh chuẩn bị cho EURO 2016 và anh cho thấy sự lựa chọn của ông Hodgson là không sai. Sau khi góp công trong bàn thắng mở tỷ số, tiền đạo 18 tuổi trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Đó là tình huống ở phút 74, sau khi nhận pha nhả bóng từ Antonio Valencia, Rashford tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Bournemouth. Đây là bàn thắng thứ 8 kể từ khi tiền đạo 18 tuổi có trận đấu đầu tiên trong màu áo M.U hồi tháng 2 vừa qua.

M.U có chiến thắng để gỡ lại danh dự trong một mùa giải gây thất vọng - Ảnh: Reuters M.U có chiến thắng để gỡ lại danh dự trong một mùa giải gây thất vọng - Ảnh: Reuters

Chưa dừng ở đó, đến phút 87, Ashley Young lập công giúp M.U dẫn trước 3-0. Ở khoảng thời gian cuối trận, những nỗ lực của Bournemouth đã giúp họ có được bàn thắng danh dự khi Chris Smalling đá phản lưới nhà.

Với chiến thắng này, M.U có 66 điểm và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League.

Khánh Uyên