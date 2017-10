M.U lấy lại ngôi đầu

Kết quả này như một minh chứng hùng hồn rằng, M.U vẫn đang hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ 19 bằng bản lĩnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch, bất chấp con đường từ đây đến cuối mùa giải vẫn còn lắm chông gai với những đối thủ mạnh ở phía trước. So với trận thắng Fulham 3-0 cuối tuần trước, M.U đã đưa Park Ji-Sung ra sân ngay từ đầu thay Berbatov, để cùng với Nani chơi ngay phía sau trung phong Rooney. Và chính Park đã trở thành người hùng của M.U với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 60.

Tuy nhiên ngay từ đầu trận, đội khách Liverpool mới là đội có khởi đầu tốt hơn khi bất ngờ mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 5. Chỉ từ một thoáng mất tập trung của hàng thủ M.U đã tạo điều kiện cho Steven Gerrard tổ chức phản công nhanh từ giữa sân, chuyền cho Dirk Kuyt tạt bóng chuẩn xác để trung phong Fernando Torres thoải mái đánh đầu ghi bàn. Trong tình huống này, đến cả thủ môn Van der Sar của M.U cũng không hiểu vì sao các đồng đội của mình như cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm Ferdinand và Vidic lại đánh mất sự tập trung một cách dễ dàng đến như vậy.

Tuy nhiên, trong lúc cả sân Old Trafford rơi vào tâm trạng lo lắng, thì các cầu thủ M.U vẫn tự tin tập trung vào trận đấu để tìm phương án giành lại thế chủ động. Và cũng chỉ 5 phút sau đó, nỗ lực của “Quỷ đỏ” được đền bù bằng bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m do Rooney ghi, nhưng cũng phải đến lần sút thứ hai mới hạ được thủ môn Reina. Trước đó, pha đi bóng xâm nhập vòng cấm khá nguy hiểm của Valencia đã buộc tiền vệ trụ Mascherano dùng tiểu xảo kéo ngã có vẻ sát ngay rìa vòng 16m50, và đáng lẽ chỉ là một quả phạt ngoài vòng cấm địa nhưng trọng tài Howard Webb vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ Liverpool phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài Webb, trong đó Torres suýt phải nhận thẻ vàng. Đây là điều may mắn, vì nếu nhận thẻ vàng ở tình huống phản đối này (lao tới giả vờ sút quả 11m khi Rooney đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt) thì có lẽ chân sút người Tây Ban Nha đã rời cuộc chơi sớm khi đến phút 25 anh đã thực sự nhận một thẻ vàng.

Sau 2 bàn thắng sớm, cả hai đội đều chơi thận trọng và chặt chẽ hơn. M.U nắm quyền chủ động tổ chức nhiều đợt tấn công hơn, nhưng hàng thủ Liverpool bình tĩnh hóa giải. Phải vào hiệp 2, các cầu thủ M.U đẩy nhanh tốc độ trận đấu mới khiến hàng thủ Liverpool bắt đầu bộc lộ những sơ hở chết người, và ngay lập tức họ đã bị trừng phạt. Phút 60, tiền vệ Park Ji-Sung len lỏi giữa khe hở của các hậu vệ Liverpool là Johnson và Carragher - lúc đó mải lo kèm trung phong Rooney - để lao vào đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Fletcher, nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U. Bàn thắng như giải tỏa mọi sức nặng đeo trên vai các cầu thủ M.U kể từ đầu trận, ngay cả bình luận viên Phil McNulty của BBC Sports xem trực tiếp trên sân Old Trafford đã phải thốt lên: “Park đã không phụ lòng tin của HLV Alex Ferguson với một bàn thắng cực kỳ quan trọng”.

Đúng vậy, bàn thắng của Park đã hoàn toàn khép lại những nỗ lực của Liverpool, khi M.U với lợi thế về bàn thắng và sân nhà đã kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến và bảo vệ thành công chiến thắng, tiếp tục giữ khoảng cách 2 điểm trước sự cạnh tranh của Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Giang Lao