M.U - Liverpool: 'Quỷ đỏ' bây giờ đã khác

Sự kình địch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bóng đá hiện đại, nó làm nổi bật sức cạnh tranh và tầm quan trọng của các trận đấu và tạo ra một sản phẩm có thể gây sự thích thú trên toàn thế giới. Trong mối quan hệ kình địch ở bóng đá Anh, ít có trận đấu nào tạo nên sự đam mê và tầm quan trọng như cuộc đụng độ giữa M.U với Liverpool.

Đó là những đội bóng đại diện cho 2 triều đại thật sự của bóng đá Anh, khi họ từng thống trị giải VĐQG ở những thời điểm khác nhau trong thế kỷ 20. Trong những năm gần đây, cả 2 đội đều sa sút một cách đáng kể nhưng đã có những dấu hiệu khẳng định rằng họ đang tìm lại được đôi chân của mình ở mùa này.

Mkhitaryan phối hợp với Pogba

M.U có lẽ là một trong những đội bóng đang có phong độ tốt nhất ở châu Âu với 9 chiến thắng liên tục ở mọi giải bằng một lối chơi tấn công đầy ấn tượng. Do vậy, nếu như cách đây 3 tháng HLV Jose Mourinho đã phải dựa vào một hệ thống phòng ngự tàn nhẫn để đạt được trận hòa 0-0 tại Anfield thì vào đêm 15.1 (theo giờ VN), với lợi thế sân nhà, ông sẽ đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm 3 điểm trước Liverpool.

Để có thể làm được điều đó, trong khi cầu mong cho tiền đạo Zlatan Ibrahimovic kịp bình phục để xuất trận, HLV Mourinho có thể sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Henrikh Mkhitaryan và Paul Pogba phối hợp với nhau ở khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ để phá vỡ cấu trúc phòng thủ của Liverpool. Mkhitaryan đã tìm lại được những màn trình diễn đầy ấn tượng mà anh từng thể hiện dưới màu áo của Dortmund trong khi Pogba đã chứng minh rằng khoản tiền khổng lồ mà M.U đầu tư vào anh là hoàn toàn xứng đáng.

Trong trận bán kết lượt đi EFL Cup với Hull City, Mkhitaryan được bố trí chơi bên cánh trái của hàng công và điều đó cho phép anh phối hợp dễ dàng hơn với Pogba, cầu thủ vốn thích chơi lệch sang trái của hàng tiền vệ. Với tầm nhìn của Pogba cùng khả năng tìm kiếm và khai thác không gian của Mkhitaryan, họ có thể rất hiệu quả trong việc phá vỡ hệ thống phong thủ của Liverpool. Bởi nếu Mkhitaryan và Pogba thành công trong nhiệm vụ của họ thì những cầu thủ thông minh về chiến thuật khác của “Quỷ đỏ”, như Ibrahimovic hay Ander Herrera, sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khung thành của “Đoàn quân đỏ”.

Nói chung, mọi chuyện sẽ phụ thuộc khá nhiều vào Pogba mà nếu như anh tỏa sáng để giúp M.U đá bại Liverpool thì cầu thủ đắt giá nhất thế giới này có thể xác lập vị trí của mình trong trái tim của người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Rất cần có Henderson

Về phần Liverpool, rất nhiều người đã lo ngại về việc họ mất Sadio Mane cho CAN 2017 nhưng trên thực tế, sự vắng mặt của đội trưởng Jordan Henderson mới chính là vấn đề của HLV Juergen Klopp khi ông không có người thay thế xứng đáng. Emre Can và Kevin Stewart đều được thử nghiệm trong vai trò tiền vệ kiểm soát ở phía trước hàng hậu vệ trong những tuần gần đây, nhưng họ đều không cảm thấy hoàn toàn thoải mái với vai trò này. Nếu Henderson không kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với M.U thì nhiều khả năng HLV Klopp sẽ phải sử dụng Can, mà điều đó sẽ chỉ có lợi cho M.U.

“Quỷ đỏ” thích tấn công thông qua khu vực 1/3 giữa sân của sân cỏ với những cầu thủ nguy hiểm của họ như Mkhitaryan và Ibrahimovic. Trong khu vực này, tiền vệ kiểm soát sẽ có trách nhiệm ngăn chặn những pha lên bóng của M.U cũng như ngăn cản những cầu thủ đá cánh của đối thủ sắn vào trung lộ để thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ cánh Liverpool.

Can đã có những lần chơi thiếu kỷ luật ở vai trò này khi anh bỏ vị trí để dâng lên tấn công cùng các đồng đội. Đây là kịch bản mà có thể sẽ bị M.U trừng phạt một cách không thương tiếc. Với cái đầu lạnh của Henderson thì chắc chắn các CĐV của Liverpool sẽ bớt lo lắng hơn nên HLV Klopp cần phải cầu mong cho anh kịp bình phục để xuất trận, cùng với Philippe Coutinho và Joel Matip để tăng thêm sức mạnh cho cả 2 đầu sân.

Liverpool không có chuỗi chiến thắng ấn tượng như M.U, thậm chí họ còn chưa giành được một chiến thắng nào trong năm 2017. Tuy nhiên, họ lại có thừa tinh thần chiến đấu và đang hướng đến việc tái khám phá phong độ tuyệt vời mà họ đã thể hiện ở giai đoạn đầu của mùa giải. Thế nhưng, không may cho “Đoàn quân đỏ” khi họ phải hành quân đến sân Old Trafford, nơi “Quỷ đỏ” thường chơi đúng với phong độ của họ và do vậy, nhiều khả năng chiến thắng sẽ chưa thể đến với đội bóng của HLV Klopp vào thời điểm này.

Tình hình nhân sự M.U: Hậu vệ Eric Bailly vắng mặt vì bận dự CAN 2016 nhưng Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo hy vọng sẽ kịp bình phục để xuất trận. Liverpool: Cầu thủ chạy cánh Sadio Mane không thể ra sân cùng Liverpool do bận dự CAN 2017 trong khi trung vệ Joel Matip và tiền vệ Jordan Henderson vẫn đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

Lịch sử đối đầu - M.U và Liverpool đã gặp nhau 49 lần trong khuôn khổ Premier League, M.U thắng 27 trận, Liverpool thắng 13. - Trong 24 lần đón tiếp Liverpool tại sân Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League, M.U thắng 15, hòa 4 và thua 5. - Trận hòa không bàn thắng gần đây nhất giữa M.U với Liverpool tại sân Old Trafford được ghi nhận vào tháng 10-1991. Kể từ đó, 24 cuộc chạm trán giữa họ ở giải vô địch Anh đều có ít nhất một bàn thắng trong mỗi trận.



Nam Khang