M.U lỗ 1 tỷ USD dưới thời Van Gaal

Báo Mirror cho biết Manchester United (M.U) đã lỗ 1 tỷ USD từ khi Louis van Gaal dẫn dắt đội vào tháng 7.2014.

MU lỗ nặng từ khi Louis van Gaal nắm đội - Ảnh: AFP MU lỗ nặng từ khi Louis van Gaal nắm đội - Ảnh: AFP

MU lỗ nặng như vậy bởi giá cổ phiếu của họ giảm sút đáng kể thời gian qua. Được biết, mỗi cổ phiếu của M.U đã giảm 6.25 USD, theo đó, rớt từ 19.58 USD xuống còn 13.33 USD. Trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán nước Mỹ đã tăng trưởng 3%. Như vậy, giá trị của "Quỷ đỏ" dưới thời Louis van Gaal đã giảm 1 tỷ USD.



Giới chuyên môn tin rằng nguyên nhân khiến MU lỗ nặng vì giá trị cầu thủ của họ suy giảm, cũng như việc không thể giành suất dự Champions League hồi mùa giải năm ngoái. Ngoài ra, việc trắng tay từ lúc David Moyes nắm đội và tới thời Louis van Gaal cũng góp phần ảnh hưởng đến giá trị thương mại của đội chủ sân Old Trafford.



Lúc này, đội bóng thành Manchester đang đối mặt với nguy cơ thâm hụt doanh thu nữa trong trường hợp không thể dự Champions League vào mùa tới. Được biết, đội chủ sân Old Trafford đã lỗ 30 triệu bảng do bị loại ngay từ vòng bảng cúp châu Âu vào năm 2015. Tháng trước, ước tính nhà cựu vô địch bóng đá Anh lỗ 82 triệu USD.

Đức Trường