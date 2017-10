M.U mất danh hiệu giàu nhất thế giới vào tay Real Madrid

(TNO) Sau nhiều năm giữ vị trí số 1 trong danh sách CLB có giá trị cao nhất thế giới của tạp chí Forbes, Manchester United (M.U) đã bị Real Madrid qua mặt.

>> Real Madrid khiến “đại gia” Premier League nháo nhào

>> Thế hệ vàng 1992" M.U tái ngộ ôn chuyện xưa

>> David Moyes bị sốc khi được mời làm HLV M.U



Real Madrid có giá trị tăng gần gấp đôi - Ảnh: AFP

Kể từ khi tạp chí Forbes công bố danh sách những CLB thể thao có giá trị cao nhất thế giới hàng năm vào năm 2004, M.U luôn giữ vị trí số 1. Tuy nhiên, ngôi vị này của đội bóng chủ sân Old Trafford đã bị Real Madrid chiếm mất trong bản danh sách mà Forbes vừa công bố.

Theo đó, giá trị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là 3,3 tỉ USD, tăng rất nhiều so với con số 1,88 tỉ USD hồi năm ngoái. Theo Forbes, sở dĩ giá trị của Real Madrid tăng lên nhiều là nhờ vào lịch sử của đội bóng cộng với sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo trong đội hình.

Ngoài ra, trong thời gian qua, đội chủ sân Bernabeu cũng có được những hợp đồng tài trợ giá trị lớn cùng với Adidas và hãng hàng không Emirates.

Trong khi đó, giá trị của M.U theo đánh giá của Forbes là 3,17 tỉ USD. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã trở thành một phi vụ đầu tư rất thành công của gia đình nhà Glazer khi đã tăng giá trị hơn gấp đôi kể từ năm 2005 (khi đó giá trị của M.U là 1,47 tỉ USD).

Đứng ngay phía sau Real Madrid và M.U là Barcelona. Giá trị của đội bóng xứ Catalan đã tăng gấp đôi chỉ sau 1 năm khi được định giá 2,6 tỉ USD. Đây là điều có thể hiểu được khi đội Barcelona luôn được xem là CLB số 1 thế giới trong thời gian gần đây.

Trong danh sách mà Forbes công bố, nước Mỹ chiếm ưu thế khi có đến 6 CLB nằm trong top 10 gồm New York Yankees (bóng chày, 2,3 tỉ USD), Dallas Cowboys (bóng bầu dục, 2,1 tỉ USD), New England Patriots (bóng bầu dục, 1,64 tỉ USD), Los Angeles Dodgers (bóng chày, 1,62 tỉ USD), Washington Redskins (bóng bầu dục, 1,6 tỉ USD), New York Giants (bóng bầu dục, 1,47 tỉ USD).

CLB cuối cùng góp mặt trong top 10 là Arsenal. Đội bóng thành London được định giá 1,33 tỉ USD khi liên tục duy trì sự có mặt ở Champions League những năm gần đây.

Khánh Uyên