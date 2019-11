M.U muốn Ibrahimovic trở lại để tăng cường hàng công

Theo báo giới Anh, một tiền đạo mới được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là một ưu tiên của M.U và một số nguồn tin cho thấy “Quỷ đỏ” đang nhắm đưa về một gương mặt quen thuộc.

HLV Ole Gunnar Solskjaer trước đó từng cho biết M.U sẽ được củng cố lực lượng sau Giáng sinh, với một tiền đạo mới để thay thế cho sự ra đi của Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Chân sút trẻ Marcus Rashford vừa ghi được 3 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất, trong khi tiền đạo người Pháp Anthony Martial đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng bàn thắng vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, ngoài 2 chân sút này, M.U không còn sự lựa chọn nào có thể đảm đương vai trò ghi bàn. Vì vậy, khi Rashford và Martial “tịt ngòi”, “Quỷ đỏ” thành Manchester lại gặp khó, trong đó mới nhất là thất bại 0-1 trên sân Bournemouth ở vòng 11 Ngoại hạng Anh hôm 2.11.

Không những báo giới Anh, một số kênh truyền thông Ý cũng tiết lộ thong tin M.U đã liên lạc với tiền đạo kỳ cựu Ibrahimovic và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ CĐV. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 30 bàn tại MLS (giải đấu hàng đầu của Mỹ) cho LA Galaxy trong năm 2019, nhưng đội này vừa bị loại ở loạt play-off bán kết cuối tuần trước.

Theo tờ The Sun, cựu chân sút của Juventus và Barcelona từng có quãng thời gian khoác áo đội chủ sân Old Trafford từ năm 2016 - 2018, ghi được 29 bàn. Dù đã ở tuổi 38 nhưng CĐV của M.U vẫn tin rằng Ibrahimovic có thể “chữa cháy” cho hàng tiền đạo đang thiếu hụt của đội bóng. Hơn nữa, danh thủ người Thụy Điển hiện đang là cầu thủ tự do nên sẽ thuận lợi hơn cho việc đàm phán với M.U.