M.U nhận 100 triệu bảng nếu vô địch mùa tới

Kể từ mùa tới các CLB ở giải Ngoại hạng Anh sẽ nhận thưởng tăng đến chóng mặt, vì từ mùa 2013-2014 đến 2015-2016 tiền bản quyền truyền hình tăng lên đến 70,2% so với 3 mùa vừa rồi.

Theo tiết lộ của FA, kể từ mùa bóng tới mỗi CLB sẽ được chia tiền bản quyền tới gần 60 triệu bảng. Nếu M.U vẫn tiếp tục giữ ngôi vô địch ở mùa tới thì tính ra họ sẽ nhận tổng cộng gần 100 triệu bảng.

Ở mùa bóng vừa kết thúc, “Quỷ đỏ” đã nhận thưởng tổng cộng tới 61,5 triệu bảng. Số tiền thưởng này bao gồm khoản chia tiền bản quyền truyền hình cố định (33 triệu bảng như mọi CLB khác), nhưng M.U nhờ thành tích thi đấu ấn tượng với 28 trận thắng, 5 hòa, 5 thua, ghi 86 bàn, để lọt lưới 43 bàn, đạt 89 điểm cả mùa nên được chia thưởng 15,1 triệu bảng - bằng với mức ở mùa trước.

Bên cạnh đó, nhờ danh tiếng và sự hâm mộ khắp toàn cầu, các trận đấu của M.U được chọn trực tiếp trên sóng truyền hình nhiều nhất giúp họ kiếm thêm gần 13,4 triệu bảng nữa. Đội á quân Man.City cũng kiếm bộn khoảng 60,2 triệu bảng. Chelsea về hạng 3 kiếm được khoảng 57,1 triệu bảng. Trong khi đó, Arsenal dù xếp thứ 4 nhưng lại nhận mức chia thưởng ít hơn Tottenham khoảng 1 triệu bảng (cụ thể là 55,9 triệu so với 56,9 triệu), là vì do Tottenham có số trận được trực tiếp nhiều hơn.

Ngay các đội như Everton dù xếp trên Liverpool, nhưng do số tiền lên sóng trực tiếp có được chỉ 5,8 triệu so với mức 11,9 triệu của kình địch cùng thành phố, nên tổng cộng được 50,1 triệu bảng so với 55,4 triệu của đối phương. Sôi động nhất là các CLB ở nhóm cuối bảng như Norwich nhờ trận thắng Man.City 3-2 ở lượt cuối đã nhảy lên hạng 11 khiến có thêm gần 700.000 bảng nữa để tăng mức thu nhập cả mùa lên 45,7 triệu bảng.

Đau nhất có lẽ là Newcastle, trận thua Arsenal 0-1 khiến họ rớt từ hạng 13 xuống 16 thiệt hại tới 2,25 triệu bảng cũng như khoản tiền hứa thưởng 1 triệu bảng từ ông chủ Mike Ashley. Ngược lại, Fulham nhờ trận thắng Swansea 3-0 leo từ vị trí 15 lên 12, kiếm thêm 2,25 triệu bảng.

Giang Lao

