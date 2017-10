M.U nhận hung tin từ tiền đạo Martial

Theo Sport Mail, tiền đạo Martial bất ngờ dính chấn thương chân trái trong trận đấu này. Hình ảnh được các phóng viên chụp sau đó cho thấy chân sút người Pháp phải nhờ đến sự trợ giúp của thanh nạng mới có thể đi lại được. Trước đó, Martial xuất hiện trên sân Wembley 67 phút và thi đấu rất hay. Anh tích cực tham gia vào những tình huống tấn công của tuyển Pháp và thường xuyên khuấy đảo hành lang trái.



Hiện tại, chưa rõ vấn đề chân sút 19 tuổi gặp phải như thế nào. Trong một diễn biến mới nhất, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cho biết: "Cậu ta chỉ dính một chấn thương nhẹ ở bàn chân". Tuy nhiên, việc phải dùng thanh nạng để đi lại sau đó rõ ràng cho thấy đây không phải chấn thương nhẹ như những gì nhà cầm quân người Pháp mô tả. Nhiều khả năng trong thời gian ngắn tới thì Martial sẽ được tiến hành kiểm tra để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng chấn thương.

Với M.U, thông tin Martial gặp vấn đề liên quan đến chân trái thật sự khiến "Quỷ đỏ" nơm nớp lo âu. Số là từ ngày cập bến sân Old Trafford từ AS Monaco với giá 36 triệu bảng, Martial đang trở thành linh hồn nơi hàng công đội bóng. Anh đã ghi được 5 bàn thắng và là nguồn cảm hứng nơi hàng công đội chủ sân Old Trafford, cũng như nhận được nhiều kỳ vọng nhất từ đội bóng. Việc gặp phải chấn thương lúc này sẽ khiến Martial đứng trước nguy cơ lớn ngồi ngoài ở trận làm khách tới sân Watford vào cuối tuần.Nếu mất Martial, hàng công "Quỷ đỏ" sẽ lâm nguy bởi họ đã bán Robin van Persie, Javier Hernandez và để Radamel Falcao sang Chelsea. Trong khi đó, Wayne Rooney lại không có được phong độ cao ở giải quốc nội.