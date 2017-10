M.U quyết không thỏa hiệp với Real Madrid

(TNO) Sau thời gian dài có vẻ yếu thế trước Real Madrid, Manchester United (M.U) đang có dấu hiệu cứng rắn hơn trong hai thương vụ bán David De Gea và mua Sergio Ramos.

Trong động thái mới đây do The Mirror (Anh) đăng tải, M.U chốt giá bán De Gea cho Real ở mức 35 triệu bảng. Đây là con số cao hơn so với lời đề nghị 15 triệu của Real trước đó và đồng thời phía M.U cũng bác bỏ những thông tin từ báo giới Tây Ban Nha cho rằng "Quỷ đỏ" đã nhân nhượng với giá 25 triệu.

Theo The Mirror, nếu Real hoặc De Gea tiếp tục có động thái "không chuyên nghiệp", M.U sẽ sẵn sàng giữ thủ môn người Tây Ban Nha này lại Old Trafford bất chấp có sử dụng hay không, cho đến lúc hợp đồng của anh mãn hạn 12 tháng sau.

Động thái của M.U đến ngay sau khi phía Real tiếp tục làm khó họ trong vụ chiêu mộ trung vệ Sergio Ramos bằng cách từ chối lời đề nghị 35 triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford.

Hôm 3.7, trang London Evening Standard dẫn tin từ Marca cho biết Real đã yêu cầu M.U phải trả tới... 72 triệu bảng cho Ramos, một con số khó tin cho một cầu thủ đã 29 tuổi.

Lời chào giá của Real làm nhiều người liên tưởng tới trường hợp chính đội bóng Tây Ban Nha này phải dốc túi mua Zinedine Zidane từ Juventus năm 2001. Khi ấy ngôi sao tấn công người Pháp cũng đã 29 tuổi.

Thái độ của M.U vừa rồi cũng là một cách để họ "dạy" lại Real về bài học lịch sử. Phía M.U tuyên bố nếu muốn mua De Gea, vui lòng đưa ra số tiền kỷ lục cho một thủ môn, tương tự việc Juventus phải trả cho Parma đến 32,5 triệu bảng để đưa Gianluigi Buffon về Turin cách đây 14 năm.

Theo thông tin mới nhất từ The Guardian, M.U đã "lật bài" bằng điều kiện chốt: Sẽ không bán De Gea cho Real nếu đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục từ chối bán Ramos.

Đây có thể xem là chi tiết mang tính bước ngoặt của vụ mua qua bán lại giữa hai đội bóng này.

Nhật Đăng