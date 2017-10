M.U tái đấu Liverpool: Van Gaal nhận tin vui

Trước trận lượt về vòng 16 đội Europa League gặp Liverpool lúc 3 giờ 05 ngày 18.3 (giờ VN), HLV Louis Van Gaal của Manchester United (M.U) đón nhận tin vui từ hàng công.

Ashley Young đang chuẩn bị cho trận tiếp đón Liverpool Ashley Young đang chuẩn bị cho trận tiếp đón Liverpool

Ashley Young và Borthwick-Jackson đã trở lại tập luyện trong buổi ra sân gần nhất của Manchester United (M.U). Young đã phải ngồi ngoài từ tháng 1 trong khi cầu thủ 19 tuổi cũng vắng mặt từ sau chiến thắng trước Shrewsbury tại Cúp FA.

Đây rõ ràng là tin vui đối với Van Gaal và người hâm mộ. Lực lượng của M.U được bổ sung đáng kể ngay ở thời điểm khủng hoảng nhất. Hàng công của chủ sân Old Trafford đang thiếu vắng cầu thủ chơi sắc bén. Anthony Martial hay Marcus Rashford gần như đã đánh mất bản năng của mình.

Dù được mệnh danh là ông vua lội ngược dòng nhưng trong trận đấu tối nay, “Quỷ đỏ” có thể phải ngậm ngùi để quá khứ ngủ yên. Bị Liverpool dẫn trước 2-0 ở lượt đi, M.U tối thiểu phải ghi được 2 bàn nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Nhiệm vụ trong trận đấu vào rạng sáng mai rõ ràng là rất khó khăn với thầy trò Van Gaal.

Liverpool đang có ưu thế khi giành chiến thắng đậm đà ở lượt đi Liverpool đang có ưu thế khi giành chiến thắng đậm đà ở lượt đi

Vấn đề của M.U đang đối mặt không có gì mới. Lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc và thất thường. Hàng loạt các cầu thủ chấn thương khiến Van Gaal không có nhiều lựa chọn. Đội hình của M.U thiếu vắng “Quỷ đầu đàn” để tổ chức, dẫn dắt toàn đội thi đấu không tự phát. Bastian Schweinsteiger hay Chris Smalling có kinh nghiệm nhưng gần như mất hút khi đeo băng đội trưởng.

Các cầu thủ trở lại sau chấn thương cũng thi đấu lóng ngóng vì chưa thể vào guồng. Lứa cầu thủ trẻ từng đem đến nhiều hy vọng cũng đang dần bộc lộ nhiều điểm yếu. Trong trận gặp West Ham, khi bị đối phương “chăm sóc” quá kĩ, Rashford gần như chẳng thể vung chân.

Đội hình Liverpool (áo đỏ) hơn hẳn M.U về kinh nghiệm Đội hình Liverpool (áo đỏ) hơn hẳn M.U về kinh nghiệm

Xui xẻo cho “Quỷ đỏ” khi đối thủ đến từ thành phố cảng đang thi đấu thăng hoa trong thời gian gần đây. “The Kop” tiếp đón 2 đội bóng cùng thành phố là Man City, Man Utd và đều giành được thắng lợi.

Lối chơi của Liverpool thiên về phòng ngự chặt chẽ, giành phần kiểm soát trận đấu. Đồng thời, các cầu thủ của “The Kop” rất giỏi trong việc tạo ra các tình huống ngon ăn từ những pha bóng đơn giản. Đối phương không rõ lúc nào họ sẽ tấn công để dè chừng.

So với Liverpool, đội hình của thầy trò Van Gaal còn quá non và xanh, yếu về thể chất và kinh nghiệm. Do đó, một chiến thắng ngay tại sân Old Trafford dành cho đội khách là điều có thể đoán trước được. Không thể trông mong nhiều hơn ở M.U dưới triều đại của Van Gaal. Phép màu khó lòng xuất hiện thêm lần nữa ở một “Quỷ đỏ” đang héo tàn.

Nguyên Nguyễn

Ảnh: AFP