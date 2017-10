M.U thắng vất vả

Đây là trận thắng không dễ dàng đối với M.U, nếu không muốn nói họ đã phải căng hết sức để chiến đấu và ghi được bàn thắng ở những phút chót. Chỉ cần nhìn hình ảnh nhảy lên vui sướng như đứa trẻ của ông lão 71 tuổi Alex Ferguson sau khi tiền đạo người Mexico ghi bàn và khi kết thúc trận đấu, cũng đủ thấy M.U đã khó nhọc như thế nào mới có được 3 điểm. Trong điều kiện đang bị Chelsea và Arsenal phà hơi nóng sau gáy và phong độ có vẻ chững lại sau khi thua ở trận bán kết Cúp FA cũng như bị Newcastle chia điểm, tưởng chừng như M.U khó vượt qua được sức ép, nhất là hơn 80 phút loay hoay một cách mệt mỏi trước một Everton tự tin. Nhưng rồi bằng bản lĩnh và sự tự tin của một tập thể đầy kinh nghiệm, đội chủ sân Old Trafford đã biết cách biến điều không thể thành có thể để tiến gần hơn một bước tới ngôi vô địch.



Niềm vui của Chicharito (phải) sau khi ghi bàn - Ảnh: Reuters

Kết quả các trận khác: Aston Villa - Stoke: 1-1; Blackpool - Newcastle: 1-1; Liverpool - Birmingham: 5-0; Sunderland - Wigan: 4-2; Tottenham - West Brom: 2-2; Wolverhampton - Fulham:1-1

Sở dĩ M.U chơi trận này không tốt trước Everton là do hàng tiền vệ không mạnh, nhất là trục giữa khi 2 cầu nối là Gibson và Anderson không tạo được sự gắn kết với tuyến trên khiến cho Rooney và Javier Hernandez (Chicharito) phải tự tìm bóng và nhiều lúc phải lùi về khá sâu để tổ chức tấn công. Cũng may là họ còn 2 cánh với Nani và Valencia biết cách chơi bùng nổ bằng những pha gây đột biến nên M.U vẫn duy trì được thế trận. Nhưng cũng chính do phải chạy tìm bóng quá nhiều nên khả năng chọn điểm rơi kết thúc của cặp tiền đạo trên không tốt. Hơn nữa hàng thủ và trong khung thành của Everton là một Tim Horward nhanh nhẹn nên đã cản hết những cơ hội của M.U.

Phải đến khi HLV Ferguson lần lượt đưa Owen rồi Giggs vào sân thì M.U gia tăng được tình huống nguy hiểm hơn. Chính khả năng cắm sâu của Owen đã thu hút hàng thủ Everton tạo nhiều khoảng trống cho Chicharito, đồng thời giúp Rooney tập trung hơn ở vai trò hộ công ở trung tuyến. Còn Giggs vào đá vai trò của Nani đã kéo hàng thủ Everton về phía mình, tạo thời cơ cho Valencia ở cánh đối diện xuyên phá và chuyền như đặt cho Chicharito đánh đầu ghi bàn.

Trận thắng này đã giúp M.U tìm lại được sự tự tin trước 2 trận quyết đấu với Arsenal và Chelsea sắp tới. Quan trọng hơn, nó còn giúp họ yên tâm bước vào trận bán kết lượt đi Champions League với Schalke mà không phải lo lắng nhiều ở mặt trận quốc nội nữa.

Quang Tuyến