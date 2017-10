M.U: Thu nhập sẽ giảm, quỹ lương tăng

(TNO) Tình hình tài chính của Manchester United (M.U) đang có chiều hướng sa sút khi các chuyên gia dự đoán thu nhập của đội bóng này sẽ giảm khoảng 10% trong khi quỹ lương lại lần đầu tiên vượt qua mốc 200 triệu bảng.

Theo các chuyên gia, tình hình tài chính của M.U là đáng lo ngại - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, vào hôm qua (10.9, giờ địa phương), ban lãnh đạo M.U đã công bố báo cáo tài chính của mùa 2013-2014. Theo đó, thu nhập của đội chủ sân Old Trafford là 433,2 triệu bảng và lợi nhuận là 23,8 triệu bảng.

Giá trị của các hợp đồng tài trợ trong mùa vừa qua của M.U đã tăng 49% so với trước và các hợp đồng này đã mang lại 189,3 triệu bảng.

Dù vậy, M.U đã phải tốn 5,2 triệu bảng khi quyết định sa thải HLV David Moyes hồi cuối mùa giải trước. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng thu nhập của “Quỷ đỏ” sẽ giảm khoảng 10% trong mùa giải này khi họ không được tham dự các cúp châu Âu.

Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo khác là quỹ lương của M.U đang ngày càng “phình” to. Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford ở mùa vừa qua đã tăng thêm 34,3 triệu bảng (19%) so với mùa trước, lên thành 214,8 triệu bảng.

Đây là lần đầu tiên quỹ lương của M.U vượt qua mốc 200 triệu bảng và họ là đội thứ 2 tại Premier League, sau Man City vượt qua mốc đó.

Trong mùa giải đang diễn ra, quỹ lương của M.U chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Bởi đội bóng này vừa mang về một loạt ngôi sao là Angel di Maria, Radamel Falcao, Marco Rojo, Daley Blind, Luke Shaw và Ander Herrera.

Khánh Uyên

