M.U tiếp tục đứng đầu danh sách những CLB giá trị nhất

Danh sách 10 câu lạc bộ thể thao giá trị nhất 1. Manchester United (bóng đá) - 2,23 tỉ đô-la 2. Real Madrid (bóng đá) - 1,88 tỉ đô-la 3. New York Yankees (bóng chày) - 1,85 tỉ đô-la 3. Dallas Cowboys (bóng đá kiểu Mỹ) - 1,85 tỉ đô-la 5. Washington Redskins (bóng đá kiểu Mỹ) - 1,56 tỉ đô-la 6. Los Angeles Dodgers (bóng chày) - 1,40 tỉ đô-la 6. New England Patriots (bóng đá kiểu Mỹ) - 1,40 tỉ đô-la 8. Barcelona (bóng đá) - 1,31 tỉ đô-la 9. New York Giants (bóng đá kiểu Mỹ) - 1,30 tỉ đô-la 10. Arsenal (bóng đá) - 1,29 tỉ đô-la