M.U tìm lại sức mạnh

Chính HLV Alan Pardew của Newcastle thừa nhận sau trận thua “Quỷ đỏ” 0-3 rằng “M.U giờ đây thật đáng sợ, đã chơi thật rực lửa, tốc độ nên bóp nghẹt mọi đường lên bóng của chúng tôi. M.U luôn đặt chúng tôi vào tình thế phải cuốn theo lối chơi của họ. 2 bàn thua sớm là kết cục tất yếu vì Newcastle hoàn toàn bị động, và không thể phản ứng lại một cách hiệu quả”.

Trung vệ Jonny Evans và hậu vệ cánh Patrice Evra lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn cho M.U sớm dẫn trước 2-0 từ các tình huống đá phạt góc ở các phút thứ 8 và 15. Bàn còn lại do Tom Cleverley ghi ấn định tỷ số 3-0 ở phút 71 sau cú dứt điểm từ xa tuyệt đẹp. Sau trận thắng này, M.U lấy lại ngôi nhì bảng dù bằng 15 điểm như Man.City, nhưng xếp trên do hơn hiệu số và còn thua đội đầu bảng Chelsea chỉ 4 điểm.



Pha bóng tranh cãi khi thủ môn De Gea phá bóng sau vạch cầu môn - Ảnh: Sky Sports

Dù vậy HLV Pardew cho rằng nếu trọng tài chính Howard Webb công nhận bàn thắng có phần tranh cãi qua vạch vôi hay chưa ở đầu hiệp 2 (khi Papiss Cisse đánh đầu vào lưới trống khung thành CLB M.U, nhưng thủ môn De Gea kịp nhoài người đẩy ra ngay trên vạch vôi ở phút 50) thì có khi cục diện sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác. Thực ra, phải sau trận đấu khi xem lại các pha chiếu chậm từ mọi góc độ thì mới xác định được bóng đã qua vạch vôi. HLV Ferguson cũng công nhận Newcastle mất oan 1 bàn thắng. Tuy nhiên, do tình huống quá nhanh rất khó xác định ngay được, và việc trọng tài đưa ra quyết định an toàn cũng có lý do. Phía Newcastle sau đó không phàn nàn gì thêm về bàn thắng hụt này, nhưng lại khiếu nại vụ trung phong Van Persie cố tình thúc cùi chỏ vào mặt tiền vệ Cabaye mà trọng tài Webb không nhìn thấy và đòi có hình phạt treo giò ngôi sao người Hà Lan này.

Trong khi đó, HLV Ferguson tỏ ra rất hớn hở với chiến thắng của M.U nhất là khi quyết định áp dụng cho M.U thi đấu với 4 tiền vệ theo mô hình kim cương trong sơ đồ 4-4-2, thay vì có 2 cầu thủ chạy biên như trước đây. Theo đó, Carrick là phần đáy của viên kim cương, 2 bên là Kagawa và Cleverley, còn ở trên đỉnh là Rooney. Trong khi Van Persie hoạt động xoay quanh bộ tứ tiền vệ này, còn Welbeck là trung phong lôi kéo hàng thủ đối phương. Có vẻ như với công thức này, M.U như đã tìm lại sức mạnh vốn có, công hay và giảm bớt sức ép cho hàng thủ.

Giang Lao