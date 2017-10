M.U - Tottenham: Nanh 'Quỷ' chọi cựa 'Gà'

M.U đã bị Man City bỏ xa đến 5 điểm trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng tại Premier League sau khi “Quỷ đỏ” bất ngờ bại trận trước Huddersfield ở vòng 9, đồng thời tạo điều kiện cho Tottenham san bằng khoảng cách về điểm số với họ. Giờ đây, M.U và Tottenham sẽ chạm trán nhau tại sân Old Trafford để xem đội bóng nào mới thật sự xứng đáng với ngôi nhì bảng.

Hồi giữa tuần, M.U đã hồi phục bằng chiến thắng 2-0 tại Swansea trong khi Tottenham bất ngờ ngã ngựa ngay trên sân nhà trước West Ham (2-3) ở vòng 4 Carabao Cup. Tuy nhiên, những kết quả đó chẳng nói lên được điều gì bởi Premier League mới thật sự là mục tiêu của họ.

Phòng thủ hay tấn công?

Vấn đề của M.U là người ta chưa thể biết được HLV Jose Mourinho sẽ chơi theo cách nào, tập trung cho phòng thủ nhằm tránh thất bại hay tấn công để giành chiến thắng? Có thể là sự pha trộn cả 2 cách chơi: phòng thủ chặt để gây thất vọng cho hàng công của Tottenham trong lúc sẽ sẵn sàng tấn công hoặc phản công ngay khi có cơ hội để săn tìm bàn thắng.

Trước các khán giả vốn rất khó tính tại Old Trafford, trong khi lại rất cần sự cổ vũ của họ, HLV Mourinho sẽ không thể kéo chiếc thiết giáp hạm đến neo đậu trước khung thành của thủ môn David De Gea. “Quỷ đỏ” cần phải chơi tích cực hơn so với trận hòa 0-0 tại Liverpool trong hoàn cảnh những ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marouane Fellaini… đều chưa thể trở lại từ chấn thương.

Trong đó, “Quỷ đỏ” cần phải mài sắc lại nanh, thông qua những pha phối hợp tấn công giữa Romelu Lukaku, Marcus Rashford với Henrikh Mkhitaryan, để kết thúc cơn khô hạn bàn thắng ở Premier League. Và tất nhiên, HLV Mourinho cũng hy vọng sự trở lại sau chấn thương của trung vệ Eric Bailly sẽ giúp M.U tạo nên tấm khiên vững chắc để đối phó với những cái cựa sắc nhọn của “Gà trống”.

Khi được hỏi về chất lượng của Tottenham, HLV Mourinho cho biết: “Họ là một đội bóng rất giỏi, một trong những đội bóng xuất sắc nhất ở Premier League. Họ có một đội hình tuyệt vời, một HLV giỏi, sự ổn định và nhiều năm làm việc với cùng một HLV, cùng các cầu thủ. Họ là một đội bóng rất giỏi”.

Thế nhưng, khi phía sau là chuỗi 21 trận bất bại trên sân Old Trafford ở Premier League, M.U hoàn toàn có quyền nghĩ đến một kết quả tích cực trước Tottenham, dù đối thủ này đang có trong tay 6 trận thắng liên tục trên đất khách.

Không cần phải có Kane

Trong khi đó, Tottenham sẽ hành quân đến sân Old Trafford mà không có tiền đạo ngôi sao Harry Kane, do anh vừa dính chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, HLV Mauricio Pochettino khẳng định rằng “Spurs” vẫn có thể đá bại M.U ngay tại sân Old Trafford mà không cần có chân sút số một này.