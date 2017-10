M.U - Tottenham: 'Quỷ đỏ' chưa đủ nanh

Cả M.U lẫn Tottenham đều nằm ở bên ngoài Top 4 của Premier League khi họ chạm trán nhau tại sân Old Trafford vào đêm 11.12 (theo giờ VN), với “Quỷ đỏ” kém 6 điểm so với vị trí thứ 5 của “Spurs”. Do vậy, chiến thắng trước Tottenham sẽ giúp M.U rút ngắn khoảng cách với Top 5 để bắt đầu tính đến chuyện chen chân vào nhóm có vé dự các Cúp châu Âu.

Phải bắt chết Kane

Đó chính là mục tiêu tối thượng của M.U nhằm kết thúc chuỗi 3 trận hòa đáng thất vọng với cùng tỷ số 1-1 của họ ở Premier League. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho cũng biết rõ đây sẽ là một thử thách “rất khó khăn” xét đến chất lượng của Tottenham. Ông nói: “Nó sẽ rất khó khăn. Họ là một đội bóng rất giỏi. Họ là đội bóng đầu tiên mà chúng tôi gặp trong vài tuần qua sẽ cố gắng để phân chia quyền kiểm soát trận đấu với chúng tôi. Họ chơi rất tốt. Họ cố gắng chiếm ưu thế. Tôi nghĩ rằng họ đã chơi hiệp 1 đầy ấn tượng trước Chelsea”.

Thế nên, để có thể giành trọn 3 điểm trước Tottenham, HLV Mourinho cần phải cầu mong cho các cầu thủ tấn công của ông kịp chỉnh lại thước ngắm trong các trận đấu ở Premier League, nơi M.U chỉ ghi được có 7 bàn trong 8 vòng đấu gần nhất. Ông nói thêm: “Đôi khi những chi tiết nhỏ tạo ra sự khác biệt nhưng bàn thắng là một chi tiết lớn. Chúng tôi không ghi đủ bàn thắng cho thứ bóng đá mà chúng tôi chơi. Những bàn thắng tạo ra sự khác biệt rất đáng kể vì vậy chúng tôi cần phải ghi nhiều bàn thắng hơn”.

Tuy nhiên, khi đối mặt với Tottenham mà chỉ nghĩ đến chuyện ghi bàn thì M.U có thể sẽ phải trả giá đắt bởi hàng công của “Spurs” đã tìm lại được hiệu quả cùng với sự trở lại của tiền đạo Harry Kane sau chấn thương. Theo cựu danh thủ Michael Owen, muốn đá bại Tottenham thì trước hết hàng phòng ngự của M.U cần phải bắt chết Kane. Trong hoàn cảnh đó, sự trở lại của Eric Bailly là điều đáng mừng nhưng ngay cả khi có anh, cặp trung vệ của M.U vẫn thường gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ chơi tấn công nhanh và trực diện, mà đó lại chính là cách chơi quen thuộc của Tottenham.

Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” vẫn chưa có được sự ổn định ở vị trí hậu vệ trái khi có đến 4 cầu thủ được HLV Mourinho luân phiên sử dụng, mà đây lại là hành lang ưa thích của Kyle Walker, hậu vệ phải hỗ trợ tấn công rất tốt trong đội hình của Tottenham. Rõ ràng, ngoài việc cầu mong cho hàng công nổ súng, HLV Mourinho còn phải siết lại hàng phòng ngự để đảm bảo thử thách “rất khó khăn” này không biến thành thảm họa.

Nhiều thuận lợi hơn

Về phần Tottenham, chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với M.U lên 9 điểm để bứt xa nhóm bám đuổi và có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện tấn công vào Top 4. Điều quan trọng là các cầu thủ của "Spurs" sẽ bước vào sân Old Trafford với tâm trạng đầy tự tin sau 2 chiến thắng liên tục trước Swansea (5-0) và CSKA Moscow (3-1) trong sự bùng nổ của hàng công. Tất nhiên, Kane vẫn là "sát thủ" chính nhưng điều khiến cho HLV Mauricio Pochettino hài lòng hơn là các cầu thủ ở tuyến hai như Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung Min… đều đã ghi bàn trở lại. Đó sẽ là giải pháp rất cần thiết cho "Spurs" trong trường hợp Kane không thể thoát ra khỏi sự đeo bám của các hậu vệ M.U.

Bên cạnh đó, sự trở lại sau chấn thương của trung vệ Toby Alderweireld cũng là một điểm tích cực khác. Cuộc tái hợp giữa anh với Jan Vertonghen sẽ mang lại sự vững chắc cho hàng phòng ngự của Tottenham và cách chơi rất ăn ý giữa họ được xem là giải pháp tốt nhất để vô hiệu hóa tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của M.U, cả trên không lẫn trên mặt đất. Cho đến nay, hàng phòng ngự của Tottenham vẫn là số 1 ở Premier League khi họ chỉ mới để thủng lưới có 10 bàn sau 14 trận đấu.

Có thể nói ngoài việc phải chơi trên sân đối phương, Tottenham có nhiều thuận lợi hơn M.U trong việc chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. “Spurs” vừa có nhiều hơn một ngày nghỉ ngơi sau các trận đấu giữa tuần ở châu Âu và cũng chẳng phải trải qua một cuộc hành trình dài đến Ukraine rồi quay trở về như đối thủ của họ. Thế nhưng, khi HLV Pochettino tin rằng HLV Mourinho “sẽ luôn là Người đặc biệt”, “đang và sẽ là một trong những HLV giỏi nhất trong lịch sử bóng đá” thì chắc hẳn ông sẽ không quá lạc quan để nghĩ đến một chiến thắng tại Old Trafford.

Tình hình nhân sự M.U: Hai hậu vệ Chris Smalling và Luke Shaw đều vắng mặt vì chấn thương. Tottenham: Tiền vệ Erik Lamela và tiền đạo Vincent Janssen đều không thể ra sân vì chấn thương nhưng hậu vệ trái Ben Davies đã kịp bình phục.

Lịch sử đối đầu - M.U và Tottenham đã gặp nhau 48 lần trong khuôn khổ Premier League, M.U thắng 31 trận, Tottenham thắng 6. - Trong 24 lần đón tiếp Tottenham tại sân Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League, M.U thắng 19, hòa 3 và thua 2. - Đó là 2 trận thua liên tục của M.U trước Tottenham tại sân Old Trafford, 2-3 ở mùa bóng 2012-2013 và 1-2 ở mùa bóng 2013-2014.

Nam Khang