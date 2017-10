M.U “trả nợ” HLV Ferguson

Các cầu thủ M.U đã nợ HLV Ferguson món quà trong ngày sinh nhật thứ 70 khi để thua Blackburn 2-3. Rạng sáng mai, họ phải thắng Newcastle để trả nợ.

Nếu M.U thắng, món quà tuy đến trễ nhưng cũng sẽ có nhiều ý nghĩa xét trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đang đánh rơi điểm ở đợt trận thi đấu liên tục vừa qua. Do đó, vấn đề hiện nay của M.U là có quên đi được cú sốc vừa rồi hay không để tập trung vào trận đấu then chốt với Newcastle trên sân khách. HLV Ferguson đã thực hiện nhiều quyết định cứng rắn sau trận thua Blackburn để chấn chỉnh lại kỷ luật, trong đó phạt nặng tiền đạo Rooney cùng 2 đồng đội Evans và Gibson do vi phạm nội quy. Tuy nhiên, những án phạt này đều chỉ xử lý nội bộ theo kiểu vừa đấm xừa xoa, và đó cũng là biện pháp HLV Ferguson muốn các cầu thủ bị phạt đoái công chuộc tội.



Rooney (phải) trở lại sẽ củng cố sức mạnh cho M.U - Ảnh: Reuters

Nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ đưa Rooney trở lại đội hình chính, và có thể thêm cả Gibson nhằm củng cố tuyến giữa cũng như đẩy Phil Jones chơi nhô cao như một vài trận trước đây để ngăn chặn từ xa các đợt phản công của Newcastle. Tương tự, Evans cũng sẽ có cơ hội chuộc tội vào chơi cặp trung vệ với Carrick để lấp đi các khoảng trống mà ở trận trước chính Carrick chơi cặp cùng Phil Jones đã tạo ra, giúp Yakubu của Blackburn làm mưa làm gió. Ở vị trí thủ môn, De Gea cũng có thể sẽ nhường chỗ cho Lindegaard - người chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 7 trận được HLV Ferguson xếp ra sân.

Nhưng trên hết, dù thi đấu với bất cứ đội hình nào, yếu tố cốt lõi hiện nay mà HLV Ferguson đòi hỏi các cầu thủ M.U chính là tinh thần thi đấu phải máu lửa, chứ không phải vào trận với tâm lý chủ quan. Tuy vậy, nhiệm vụ chiến thắng cũng không dễ cho M.U dù lịch sử đối đầu trước Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh đang nghiêng hẳn về phía họ với thành tích thắng 13/18 trận (5 trận còn lại hòa). Bởi vì mùa này tình hình có nhiều thay đổi khi Newcastle đang thi đấu lên chân, ở lượt đi trên sân Old Trafford họ đã cầm chân M.U 1-1. Vì vậy, đó cũng là mục tiêu mà Newcastle nhắm đến để kiếm ít nhất 1 điểm trước M.U, trong bối cảnh họ vừa để thua đậm Liverpool 1-3.

HLV Wenger đối mặt án phạt của FA, vì chỉ trích thậm tệ năng lực của trọng tài Lee Probert, với trọng tài thứ 4, khi gọi ông này quá “ngờ nghệch” rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu hậu vệ Djourou ở trận đấu với Fulham, rạng sáng qua. Trước đó Arsenal vẫn đang dẫn 1-0 do Koscielny ghi, nhưng do chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại “Pháo thủ” đã để Fulham lội ngược dòng thắng lại 2-1 nhờ công Sidwell và Zamora. Để thua đau, Arsenal cũng trả vị trí thứ 4 lại cho Chelsea (thắng Wolverhampton 2-1). Nhưng người hùng ghi bàn quyết định cho Chelsea là Lampard tiếp tục bị HLV Villas-Boas lạnh nhạt khi không đoái hoài gì đến trong cuộc họp báo sau trận đấu. (G.Lao)

Tỷ lệ cược 5.1, 3 giờ: Everton - Bolton: Everton chấp 1 trái, thắng 9. Newcastle - M.U: M.U chấp nửa, một, thắng 8. (Các trận trực tiếp trên K+, HTVC thể thao, SCTV15, Bóng đá TV, VCT-HD thể thao)

Giang Lao