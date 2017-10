M.U vất vả lội ngược dòng tại Old Trafford

Smalling (số 12) ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U trên sân nhà - Ảnh: Reuters Smalling (số 12) ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Thất bại ở lượt trận đầu tiên trên sân PSV Eindhoven khiến HLV Luis Van Gaal lo lắng và phải động viên các cầu thủ của mình bằng tuyên bố "chúng ta còn có thần may mắn" trước trận đấu. Và đêm qua thần may mắn cũng một lần nữa ghé sân Old Trafford cùng với gần 75.000 khán giả lấp đầy khán đài này.