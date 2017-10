M.U - West Brom: 'Quỷ đỏ' không nao núng

Sân Old Trafford sẽ lại náo nhiệt vào tối 1.4 (theo giờ VN) khi M.U đón tiếp West Brom với mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại của họ ở Premier League lên con số 19. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã không thất bại tại giải đấu này kể từ khi thua Chelsea 0-4 hồi tháng 10-2016 nhưng thành tích đó chỉ mới có thể giúp “Quỷ đỏ” tiếp cận Top 4. Trong khi đó, với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, West Brom hy vọng sẽ kết thúc mùa bóng ở thứ hạng cao nhất kể từ mùa 1980-1981 khi họ về đích ở vị trí thứ tư.

Vắng 6 trụ cột

Mặc dù đang kém Liverpool ở vị trí thứ tư 4 điểm nhưng M.U vẫn còn 2 trận chưa đấu và do vậy, trong khi chờ đợi sắp xếp lịch thi đấu của 2 trận bị hoãn này, mục tiêu của “Quỷ đỏ”, theo HLV Jose Mourinho, là “cố gắng giữ chúng tôi trong cuộc chiến cho Top 4”. Tuy nhiên, trong trận gặp West Brom, M.U sẽ phải làm điều đó mà không có hàng loạt trụ cột như Zlatan Ibrahimovic, Ander Herrera (đều bị treo giò), Chris Smalling, Phil Jones, Paul Pogba và Juan Mata (đều chấn thương).

tin liên quan Mata lên bàn mổ, M.U phải đưa 'măng non' vào đội hình Lực lượng của Manchester United (M.U) tiếp tục bị tổn thất khi tiền vệ Juan Mata sẽ vắng mặt trong vài tuần khi vừa phải phẫu thuật để chữa chấn thương gân khoeo.

Quả là đáng lo ngại vì những sự vắng mặt này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh từ cả 3 tuyến của M.U, chưa kể nó còn có thể gây nhiều vấn đề cho kết cấu của đội bóng khi họ được xem là xương sống của “Quỷ đỏ”. Thế nhưng, HLV Mourinho vẫn tỏ ra lạc quan bởi ông tin rằng những cầu thủ thay thế họ sẽ có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông nói: “Chúng tôi không thể có mặt ở đây để khóc hoặc nói về những cầu thủ vắng mặt. Họ không quan trọng. Các cầu thủ quan trọng là những người sẵn sàng ra sân, và là những người mà tôi tin tưởng, và là những người sẽ cống hiến mọi thứ vào ngày mai để cố gắng giữ chúng tôi trong cuộc chiến cho Top 4”.

Đó có thể là Marcus Rashford và Jesse Lingard phối hợp với Henrikh Mkhitaryan và Anthony Martial trên hàng công, chưa kể Wayne Rooney cũng đã sẵn sàng xuất trận. Có thể là Marouane Fellaini và Michael Carrick trụ tại tuyến giữa và ở hàng phòng ngự, nhiều khả năng Luke Shaw sẽ chơi ở biên trái để cho Marcos Rojo chuyển vào trung tâm để đá cặp cùng Eric Bailly.

“Cần có chút may mắn”

Với một đội hình như thế của M.U, HLV Tony Pulis đã có lý khi cho rằng vấn đề chấn thương và án treo giò của đối thủ sẽ không khiến cho nhiệm vụ của ông trở nên dễ dàng hơn tại Old Trafford. Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào đội hình của M.U, họ có một số cầu thủ xuất sắc. Họ có thể tranh tài ở tất cả các giải đấu lớn trong năm nay vì họ có một đội hình mạnh, họ không chỉ có 11 cầu thủ. Họ có 25 cầu thủ, tất cả đều là tuyển thủ quốc tế. Nếu Jose Mourinho có vài cầu thủ chấn thương, ông ấy có thể thay thế họ bằng những cầu thủ quốc tế có kinh nghiệm, và đó vẫn sẽ là một đội bóng hàng đầu”. Với một đội hình như thế của M.U, HLV Tony Pulis đã có lý khi cho rằng vấn đề chấn thương và án treo giò của đối thủ sẽ không khiến cho nhiệm vụ của ông trở nên dễ dàng hơn tại Old Trafford. Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào đội hình của M.U, họ có một số cầu thủ xuất sắc. Họ có thể tranh tài ở tất cả các giải đấu lớn trong năm nay vì họ có một đội hình mạnh, họ không chỉ có 11 cầu thủ. Họ có 25 cầu thủ, tất cả đều là tuyển thủ quốc tế. Nếu Jose Mourinho có vài cầu thủ chấn thương, ông ấy có thể thay thế họ bằng những cầu thủ quốc tế có kinh nghiệm, và đó vẫn sẽ là một đội bóng hàng đầu”.

Do vậy, dù West Brom đang có phong độ tốt và rất hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal, cùng với thành tích đầy ấn tượng của họ tại Old Trafford trong thời gian gần đây, nhưng HLV Pulis thừa nhận rằng đội bóng của ông cần phải có chút may mắn nếu như họ muốn giành được bất cứ điều gì tích cực từ trận đấu này.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi cần phải chơi với tất cả sức lực của chúng tôi và M.U phải ngập ngừng một chút. Đôi khi nó đi theo cách của bạn, đôi khi không. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ đối đầu với một CLB mà có nền tảng tài chính mạnh hơn rất nhiều so với chúng tôi nhưng bạn sẽ có những trận đấu như thế ở Premier League và bạn vẫn có thể giành được chiến thắng ở những trận đấu đó nếu mọi chuyện đi đúng theo cách của bạn”.

Nghĩa là, như thường lệ, West Brom sẽ chơi bóng dài, tích cực tạt bóng, phản công tốt, hung hăng và đặc biệt là tận dụng tốt những tình huống cố định để ghi bàn. Cho đến nay, với 18 bàn thắng, “The Baggies” là đội bóng nguy hiểm nhất trong những tình huống cố định ở Premier League mùa này mà hàng phòng ngự của M.U lại thường tỏ ra rất vất vả trong việc phòng chống bóng bổng.

Nói chung, West Brom có thể gây ra một số vấn đề cho đội hình chắp vá của M.U nhưng với lợi thế sân nhà, cùng sự háo hức và sung sức của các cầu thủ dự bị, “Quỷ đỏ” vẫn có khả năng kéo dài thêm chuỗi trận bất bại của họ ở Premier League mùa này.

Tình hình nhân sự M.U: Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và tiền vệ Ander Herrera bị treo giò. Chris Smalling, Phil Jones, Paul Pogba và Juan Mata vắng mặt vì chấn thương, nhưng Antonio Valencia, Marcos Rojo và Wayne Rooney đều sẵn sàng xuất trận. West Brom: Matt Phillips là trường hợp duy nhất vắng mặt vì chấn thương dù Nacer Chadli và Salomon Rondon cũng có chút vấn đề về sức khỏe sau loạt trận quốc tế.

Lịch sử đối đầu

- M.U và West Brom đã gặp nhau 21 lần ở Premier League, M.U thắng 14 trận, West Brom thắng 3. - Trong 10 lần đón tiếp West Brom trên sân nhà ở Premier League, M.U thắng 6, hòa 2 và thua 2. - M.U đã thua 2 trong 3 lần gần đây nhất đón tiếp West Brom tại sân Old Trafford, 1-2 ở mùa 2013-2014 và 0-1 ở mùa 2014-2015.



Nam Khang