M.U - West Ham: 'Quỷ đỏ' đã sẵn sàng

M.U sẽ khởi đầu cho Premier League mùa giải 2017-2018 vào đêm 13.8 (theo giờ VN) trên sân nhà Old Trafford, nơi họ đã sập bẫy của chính mình khá nhiều lần ở mùa trước - trong một loạt kết quả hòa 1-1 và 0-0, gây thất vọng cho các CĐV và HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, sau khi đã có những sự bổ sung đáng kể trong mùa hè, “Quỷ đỏ” hy vọng sẽ thay hình đổi dạng nơi “Nhà hát của những giấc mơ” để bắt nạt West Ham và khiến cho ngày trở về của Javier Hernandez kém vui.

Mùa này sẽ khác

Xét đến sự xuất hiện của Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof cùng những kết quả đáng khích lệ trong mùa hè, kể cả thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, M.U chắc chắn sẽ kiếm được nhiều điểm hơn trong mùa giải thứ hai của HLV Mourinho tại sân Old Trafford. Ông nói: “Với kinh nghiệm làm việc cùng nhau, giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới tốt hơn nhiều so với mùa trước, với mức độ tin cậy của một đội bóng đã giành được một danh hiệu ở châu Âu, đã trở lại Champions League. Do vậy, tôi thật sự rất vui khi bắt đầu Premier League vào Chủ nhật này, chúng tôi đã sẵn sàng”.

Như vậy, có thể thấy M.U sẽ bước vào trận đấu này với tinh thần rất cao, trong đó mọi sự chú ý sẽ hướng về phía Lukaku, một tiền đạo từng bị HLV Mourinho loại bỏ ở Chelsea nhưng hiện giờ lại trở thành niềm kỳ vọng trong việc mang bàn thắng và cả những danh hiệu về cho “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, Lukaku sẽ rất cần sự hỗ trợ từ những cầu thủ tấn công khác của M.U mà trong đó, Henrikh Mkhitaryan, với sự khéo léo ở khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ, sẽ có thể trở thành tài năng sáng tạo của đội bóng và là nguồn cung cấp bóng chủ lực cho chân sút người Bỉ. Sức sáng tạo của Mkhitaryan, cùng với tốc độ và sức mạnh của Lukaku, sẽ là chìa khóa để mở toang cánh cửa phòng ngự của West Ham.

Trong khi đó, mặc dù có thể dành cho Hernandez một sự đón tiếp nồng nhiệt trong ngày anh trở lại sân Old Trafford nhưng các hậu vệ của M.U cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến cho tuyển thủ Mexico phải im tiếng. Trong đó, sự trở lại của cặp trung vệ Eric Bailly và Phil Jones sau khi phải vắng mặt ở trận đấu với Real Madrid vì án treo giò sẽ giúp HLV Mourinho có thêm nhiều chọn lựa hơn cho hàng phòng ngự.

West Ham lạc quan

Tuy nhiên, Hernandez cũng chỉ là một trong số 4 tân binh của West Ham nhiều khả năng sẽ được HLV Slaven Bilic tung ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này, cùng với thủ môn Joe Hart, tiền đạo Marko Arnautovic và hậu vệ cánh Pablo Zabaleta. Đó là những sự bổ sung đáng kể về mặt kinh nghiệm cho đội hình của "The Hammers", khiến người hâm mộ của họ trở nên phấn khích hơn sau một mùa giải đáng thất vọng.

Thế nên, dù danh sách chấn thương của West Ham vẫn còn dài nhưng HLV Bilic vẫn có thể dựa vào sự kết hợp giữa Arnautovic, Hernandez với tiền đạo thông minh Andre Ayew để truyền cảm hứng cho động lực tấn công nhiều hơn trong mùa giải này. Bên cạnh đó, “The Hammers” cũng sẽ có khả năng phòng thủ tốt hơn với sự giúp đỡ của Zabaleta.

Trong một chừng mực nào đó, West Ham vẫn có thể gây tổn thương cho M.U nếu như họ tạo được sức ép lên hàng phòng ngự của đội chủ nhà, kiểm soát bóng với thời lượng từ 45% trở lên, không dành cho đối thủ nhiều không gian và cô lập Lukaku với đội hình còn lại của “Quỷ đỏ”. “The Hammers” cũng cần có chút may mắn bởi một lẽ rất đơn giản là khi thi đấu trên một sân như Old Trafford thì nói luôn dễ hơn làm.

HLV Bilic cho biết: “Gặp M.U tại Old Trafford trong trận đấu đầu tiên của mùa giải không phải là điều lý tưởng, nhưng mặt khác, đó là một trận đấu tuyệt vời và là một trong những trận đấu trên sân đối phương ấn tượng nhất ở Premier League. Họ đã cải thiện đội hình với chất lượng và những cuộc chuyển nhượng lớn, vì vậy chúng tôi sẽ phải chơi tốt. Chúng tôi đang thiếu cầu thủ, nó sẽ có thể tốt hơn cho chúng tôi nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn lạc quan”.

West Ham đã thực hiện một số sự bổ sung thông minh trong mùa hè này, nhưng M.U dường như đã trở lại với cương vị của một trong những ứng viên cho ngôi vô địch. “Quỷ đỏ” trông có vẻ gắn kết và nguy hiểm hơn trong phản công mà điều đó sẽ giúp họ thêm tự tin để ngăn chặn bất cứ điều gì gây khó chịu trong ngày ra quân ở Premier League.

Tình hình nhân sự M.U: Luke Shaw, Ashley Young và Marcos Rojo đều vắng mặt vì chấn thương. West Ham: Michail Antonio, Manuel Lanzini, Cheikhou Kouyate, Andy Carroll và Diafra Sakho đều không thể ra sân vì chấn thương.



Lịch sử đối đầu - M.U và West Ham đã gặp nhau 42 lần ở Premier League, M.U thắng 26 trận, West Ham thắng 5. - Trong 21 lần đón tiếp West Ham trên sân nhà ở Premier League, M.U thắng 17, hòa 2 và thua 2. - West Ham đã không giành được chiến thắng tại sân Old Trafford trong 10 năm qua kể từ khi họ tránh được thảm cảnh rớt hạng nhờ đá bại M.U 1-0 tại “Nhà hát của những giấc mơ” vào ngày 13.5.2007.

