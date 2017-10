Mùa tới vẫn “song mã”

5 khoảnh khắc quan trọng của Chelsea



Trong hành trình trở lại ngôi vô địch sau 4 năm chờ đợi, Chelsea đã thể hiện một sức mạnh hủy diệt về thực lực cũng như tâm lý trong các trận cầu đinh tại Premier League. Sau đây là những chiến thắng thể hiện sức mạnh đáng nể của các nhà tân vô địch nước Anh trong mùa bóng vừa được hạ màn.



Chelsea – Liverpool: 2-0 (4.10.2009)



Bằng chứng đầu tiên về sự sa sút của Liverpool trong mùa xuất hiện khi Nicolas Anelka ghi bàn trong hiệp 1. Florent Malouda ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea, đánh dấu bước khởi đầu cho một mùa bóng thành công của The Blues.



Arsenal – Chelsea: 0-3 (29.11.2009)



“Những đứa trẻ nhà Wenger” đầu hàng ngay trong hiệp 1. Didier Drogba có màn trình diễn nổi bật với cú đúp và một lần uy hiếp khiến Thomas Vermaelen phải đá phản lưới nhà.



Portsmouth – Chelsea: 0-5 (24.3.2010)



Đây là một trận đấu có ý nghĩa về mặt tinh thần đối với Ancelotti và các học trò. Bị Inter Milan loại khỏi Champions League, bị M.U giành mất ngôi đầu, Chelsea cuồng nộ như con thú bị thương bắt đầu những màn hủy diệt không thương xót đối thủ. Một tuần sau khi ghi 5 bàn ở Fratton Park, Chelsea hạ nhục Aston Villa bằng chiến thắng 7-1 và bước vào giai đoạn cuối với thành tích ghi 33 bàn trong 8 trận.



M.U – Chelsea: 1-2 (3.4.2010)



Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng ở Old Trafford giúp Chelsea gia tăng khoảng cách và có được quyền tự quyết trong suốt chặng đường còn lại. Dù M.U vắng Wayne Rooney và Drogba ghi bàn thắng thứ hai trong tư thế việt vị, Chelsea đã giành một chiến thắng rất xứng đáng.



Liverpool – Chelsea: 0 – 2 (2.5.2010)



Chelsea đến làm khách ở Anfield đang có sự gửi gắm của M.U. Họ khởi đầu không được tốt song vẫn thắng nhờ sự giúp đỡ của Steven Gerrard, người biếu cho Drogba bàn thắng mở tỷ số. M.U chỉ còn biết cầu nguyện cho phép lạ xảy ra sau trận đấu ở Anfield.

4.10.2009

29.11.2009

24.3.2010

3.4.2010

2.5.2010 S.D

(Theo The Times)