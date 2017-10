Muối mặt trên sân nhà

Lạ lùng Ramsey

Ngôi sao xứ Wales tiếp tục ghi bàn mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Stoke 3-1 tối qua (hai bàn còn lại do Mertesacker và Sagna ghi, bàn gỡ của đội khách do Cameron ghi). Trong cả 3 bàn thắng của Arsenal, tiền vệ Mesut Ozil một lần nữa chứng tỏ tài nghệ của mình khi đều là người kiến tạo từ các tình huống đá phạt. Riêng với Ramsey, đây quả là mùa bóng đặc biệt vì đến giờ anh không những chơi rất tuyệt vời mà còn ghi đến 7 bàn cho “Pháo thủ” chỉ trong 8 trận trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa. Lạ lùng ở chỗ là số bàn thắng này nhiều gấp 2-3 lần so với tổng số trận ra sân ở 2 mùa gần đây của Ramsey. Mùa trước, trong tất cả 47 trận, Ramsey chỉ ghi 2 bàn, còn trước nữa trong 44 trận anh cũng ghi có 3 bàn.

Sau trận thua Aston Villa 1-3 đầu mùa, Arsenal giờ đã toàn thắng đến 7 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, và đang vững vàng ở ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Ở trận đá cùng giờ, Swansea thắng Crystal Palace 2-0 (Michu và Nathan Dyer ghi) để vươn lên giữa bảng.

Kết quả trận khác: Cardiff - Tottenham 1-0.

G.Lao