Mỹ “đụng độ” CHDCND Triều Tiên ở Olympic 2012

Với sự căng thẳng leo thang giữa 2 chính phủ Mỹ và CHDCND Triều Tiên, môn bóng đá nữ ở Olympic 2012 hứa hẹn thú vị hơn khi 2 đội tuyển nước này sẽ giáp mặt nhau do nằm chung bảng C sau kết quả bốc thăm hôm qua.

Trận đấu giữa Mỹ - đội đoạt HCV ở Olympic 2008, và CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 31.7 trên sân Old Trafford của M.U. Ở bảng này còn có Pháp và Colombia, trong khi ĐKVĐ thế giới Nhật Bản nằm ở bảng B với sự hiện diện của Thụy Điển, Nam Phi và Canada. Chủ nhà Vương quốc Anh sẽ gặp nhiều khó khăn do chung bảng A với Brazil, Cameroon và New Zealand. Trong môn bóng đá nam, người Anh thở phào nhẹ nhõm khi rơi vào bảng A với sự góp mặt của các đội bóng Senegal, UAE và Uruguay. Ứng viên vô địch Brazil và Tây Ban Nha lần lượt nằm ở bảng C (gồm: Ai Cập, Belarus, New Zealand) và D (Nhật Bản, Honduras, Morocco); còn bảng B có Mexico, Gabon, Hàn Quốc và Thụy Sĩ.

N.Khoa