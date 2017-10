Nam Phi đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá

Gần 3 triệu vé đã được bán

Trong cuộc họp tại thành phố Johannesburg hôm thứ ba tuần này, để thông báo về công tác chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup của nước chủ nhà Nam Phi, Tổng thư ký (TTK) FIFA ông Jerome Valcke tuyên bố: "Chúng tôi gần như đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, từ những khâu nhỏ nhất cho đến vấn đề còn tồn đọng là chuyện bán vé cũng đã cơ bản giải quyết dứt điểm. Chúng tôi rất hài lòng vì nước chủ nhà Nam Phi đã thực hiện mọi lời cam kết đúng như khi tham gia giành quyền đăng cai tổ chức. Đặc biệt, các sân vận động đã sẵn sàng cho các trận đấu tại vòng chung kết diễn ra, sau khi vượt qua đợt kiểm tra gắt gao một cách hoàn hảo. Rõ ràng đây là một thành quả tuyệt vời cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nước chủ nhà Nam Phi".

Mặc dù vậy, ông Valcke cũng thừa nhận đã xảy ra nhiều sai sót trong quá trình chuẩn bị, mà chuyện đau đầu nhất là việc bán vé: "Thật không thể hình dung được chuyện xảy ra cách đây gần 6 tuần, khi hệ thống máy tính bán vé trực tuyến liên tục bị trục trặc khiến không có chiếc vé nào được bán ra, trong khi chúng tôi vẫn còn tồn đến 500.000 vé. Còn người hâm mộ rất sốt ruột để sở hữu tấm vé nhưng cứ phải chờ đợi… Cuối cùng, chúng tôi phải bán theo kiểu truyền thống, nghĩa là CĐV phải đến quầy vé mua vé bằng tiền mặt. Đây rõ ràng là cách làm việc không chuyên nghiệp". Mặc dù vậy, chuyện vé rốt cuộc cũng được giải quyết theo chiều hướng tích cực. Ông Valcke phấn khởi: "Tổng lượng vé ở World Cup lần này được tiêu thụ gần bằng với lượng vé đã bán ở kỳ World Cup 1994 tại Mỹ, chừng 2,88 triệu vé". Được biết, tại World Cup 1994 đã bán được 3,6 triệu vé.

Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter cũng ca ngợi: "Các thành viên Ban tổ chức World Cup của FIFA và nước chủ nhà đã hoàn thành xuất sắc các công việc để tổ chức một kỳ World Cup. Bây giờ, chúng ta chỉ còn chờ ngày khai mạc diễn ra để đánh dấu một trang sử mới trong lịch sử bóng đá thế giới, khi lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức tại lục địa đen".

Liên quan đến buổi lễ khai mạc World Cup trên sân Soccer City ngày 11.6, ông Chủ tịch Ủy ban tổ chức thành phố Johannesburg, Irvin Khoza cho biết: "Sẽ có hơn 2.000 diễn viên quần chúng tham gia trình diễn các tiết mục truyền thống của Nam Phi và châu Phi trong lễ khai mạc cùng với các ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi khắp thế giới đã được mời, trong chương trình có tên gọi chung là Chào mừng đến ngôi nhà của thế giới. Dự kiến, các màn trình diễn sẽ bắt đầu từ lúc 14 giờ (giờ địa phương) và kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ, trước khi trận mở màn giữa Nam Phi và Mexico diễn ra". Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp đến nhiều quốc gia khắp thế giới.



TTK FIFA, ông Jerome Valcke

Trước đó 1 ngày, không khí lễ hội cũng bắt đầu với buổi lễ hòa nhạc ngoài trời diễn ra gần sân vận động Orlando, cũng ở Johannesburg, và quy tụ các ca sĩ Shakira (hát bài hát chính thức của World Cup), John Legend, Angelique Kidjo, Alicia Keys và ban nhạc Black Eyed Peas. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ danh tiếng của châu Phi và Nam Phi như các ca sĩ, nhạc sĩ dòng nhạc R&B là Loyiso Vincent Bala và Eric Wainaina... Một số danh thủ bóng đá thế giới cũng góp mặt… Ngoài ra, 2 đạo diễn âm nhạc lừng danh của làng điện ảnh Ấn Độ là Salim và Sulaiman Merchant cũng tham gia trình diễn.

Nhưng vẫn còn nhiều mối lo

Chuyện công nhân đình công, nạn kẹt xe và những lời đe dọa tấn công khủng bố… đang khiến ban tổ chức World Cup lo lắng, nhưng quyết tâm giải quyết rốt ráo trong khoảng thời gian còn lại. Trước những lời đe dọa tấn công khủng bố trong thời gian World Cup diễn ra, ban tổ chức đã nhận được sự cam kết từ giới chức nước chủ nhà, rằng công tác an ninh được tổ chức tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đội tuyển, các CĐV từ khắp nơi trên thế giới đổ về. TTK FIFA, ông Valcke nói: "Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối hệ thống an ninh. Chúng tôi biết rằng, lực lượng cảnh sát Nam Phi đủ khả năng đảo bảm an toàn ở mức cao nhất". Ông Valcke cũng cho biết, trận đấu giữa Anh và Mỹ diễn ra ngày 12.6 tại sân Royal Bafokeng ở Rustenburg là trận đấu được bảo vệ an ninh ở mức cao nhất. Ngoài ra, để ngăn ngừa những chuyện tấn công khủng bố có thể xảy ra, khách sạn Irene Country Lodge nơi tuyển Mỹ đang trú ngụ (nằm giữa thành phố Johannesburg và Pretoria) đã được bố trí như một pháo đài biệt lập, giữa một bức tường đá xanh. Dĩ nhiên, nhất cử nhất động của các thành viên tuyển Mỹ cũng nằm trong vòng bảo vệ chặt chẽ của lực lượng an ninh Nam Phi.

Thế nhưng, điều đáng lo và có nhiều khả năng xảy ra, đó chính là việc Hiệp hội công nhân Nam Phi đe dọa sẽ tổ chức đình công lớn vào ngày 10.6. Ngoài ra, Hiệp hội các nghệ sĩ Nam Phi cũng tỏ ý không hài lòng với việc Ban tổ chức World Cup mời quá ít các ca sĩ, nhạc sĩ nước chủ nhà tham gia lễ khai mạc, và cũng đòi tẩy chay các hoạt động lễ hội trước ngày khai mạc.

Một mối lo nữa, và thường trực chính là nạn kẹt xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì hệ thống giao thông ở Johannesburg khá tệ. TTK FIFA, ông Valcke thừa nhận: "Vấn đề này có thể là cơn ác mộng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất muốn khán giả ngồi kín trên khán đài trong ngày khai mạc World Cup (sân Soccer City có sức chứa 94.700 chỗ ngồi). Tuy nhiên, có thể xảy ra nạn ùn tắc trên những con đường dẫn đến sân, và nếu khán giả đợi đến gần sát giờ khai mạc mới đổ dồn đến sân thì quả là đáng lo". Mới đây, khi trận đấu thử nghiệm giữa đội chủ nhà Nam Phi và Colombia được tổ chức cũng trên sân Soccer City, đã xảy ra ùn tắc kéo dài đến cả 5 km trên con đường dẫn đến sân. Trước đó nữa, ở cuối tuần trước, khán giả của trận chung kết giải Nedbank Cup của Nam Phi cũng gây ùn tắc giao thông, và trận đấu phải hoãn lại gần cả giờ đồng hồ để chờ CĐV vào sân. Chính vì vậy, để không xảy ra tình trạng tương tự ở ngày khai mạc World Cup sắp tới, ông Valcke đã phải làm việc với chính quyền địa phương để tìm ra phương án tối ưu. Trong đó, bao gồm chuyện các phương tiện cá nhân sẽ bị cấm đi vào những con đường dẫn đến sân, và trong phạm vi 800m quanh sân vận động Soccer City, lực lượng cảnh sát giao thông cũng được tăng cường để điều phối giao thông. Mặc dù vậy, theo ông Valcke, tốt nhất là CĐV nên đến sân sớm để tránh ùn tắc. Ngoài ra, sân Soccer City cũng mở cửa cho khán giả vô sân từ sớm thay vì chỉ 2 giờ trước lễ khai mạc diễn ra.

Giang Lao