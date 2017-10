Nam Phi đùa với lửa

Những vụ rắc rối xuất bản về tiên tri Muhammad Tháng 9.2005, tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten đăng tải 12 bức ảnh biếm họa về tiên tri Muhammad gây phẫn nộ thế giới Hồi giáo. Một trong những bức gây tranh cãi nhất là hình ảnh Muhammad với chiếc khăn trùm đầu có hình quả bom. Ả Rập Saudi và Syria đã triệu hồi đại sứ ở Đan Mạch về nước trong khi những cuộc biểu tình nổ ra rầm rộ trên toàn thế giới dẫn đến việc hàng chục người thiệt mạng.



Vào tháng trước, trung tâm hài kịch Mỹ đã phải kiểm duyệt tập 200 của serie phim South Park, trong đó miêu tả tiên tri Muhammad như là con gấu nhồi bông khổng lồ. Trước đó, một nhóm Hồi giáo đã cảnh cáo trên website của mình rằng những nhà sản xuất sẽ bị ám sát. Tập phim sau đó được phát sóng với cảnh về tiên tri Muhammad bị che lại.



7 người đã bị bắt giữ ở CH Ireland vào tháng 3 năm nay trong cuộc điều tra về âm mưu sát hại họa sỹ châm biếm Thụy Điển Lars Vilks, người đã nhận những lời đe dọa mưu sát vì vẽ bức ảnh tiên tri Muhammad với thân hình của một con chó. Một số chính phủ ở Trung Đông đã lên án hành động của Vilks và al-Qaeda ở Iraq đã tuyên án tử với ông này. S.D (Theo Wiki) Báo động đánh bom giả Hôm thứ Sáu vừa qua, lực lượng an ninh Nam Phi đã tiến hành lục soát SVĐ Cape Town sau khi nhận được một cuộc điện thoại báo động đánh bom. Không có quả bom nào được phát hiện và các nhà chức trách đã khẳng định SVĐ an toàn. Vào tháng 12 năm ngoái, người ta cũng nhận được 2 báo động đánh bom giả tại buổi lễ bốc thăm vòng chung kết.



Phát ngôn viên của cảnh sát Traut cho biết: “Chúng tôi đang điều tra về trường hợp này và chưa có ai bị bắt giữ. Chúng tôi không thể đưa ra thông báo trong thời điểm hiện tại”. Traut cũng bổ sung thêm rằng Cục cảnh sát Nam Phi rất hài lòng với phản ứng và cách xử lý của lực lượng an ninh, ông nói: “Kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo và chúng tôi rất hài lòng với kết quả thành công của quá trình rà soát, nó được thực hiện chu đáo và hoàn tất đúng giờ”. S.D (Theo Goal)