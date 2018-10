Napoli - AS Roma (2 giờ 30 ngày 29.10): Hàng công so tài

Cả Napoli và AS Roma đang có hàng công rất hiệu quả. Họ chỉ kém hơn Juventus ở Serie A và đêm nay cả hai sẽ thử tài nhau tại sân San Paolo. Quá khứ đụng độ nói lên rằng, đội chủ nhà thường có kết quả không tốt trên sân nhà khi cả hai đụng nhau. Mùa bóng năm ngoái, Napoli đại bại với tỷ số nặng nề 2-4 ngay tại sân nhà trước AS Roma. Có lẽ họ không muốn điều đó tái diễn, cho dù AS Roma đang chơi rất vào "phom".

Napoli ghi bàn đều đặn trong những trận đấu gần đây bất kể đấu trường nào

AS Roma còn ấn tượng hơn khi liên tục dội bom vào các đối thủ rất nhiều bàn thắng.





Kim Chao