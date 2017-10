Nể phục HLV Alex Ferguson

31.12 này HLV Ferguson tròn 70 tuổi. Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông vẫn luôn khát khao cùng M.U chinh phục nhiều thử thách.

Trước đây, ngài Alex hiếm khi đòi hỏi món quà nào trong ngày sinh nhật của mình từ các cầu thủ. Tuy nhiên, lần này ông phá lệ khi muốn M.U đoạt ngôi đầu từ tay đối thủ Man.City ở lượt đấu cuối cùng trong năm 2011, diễn ra ngay ngày sinh nhật thứ 70 của mình vào tối thứ bảy cuối tuần này, với trận gặp Blackburn trên sân nhà Old Trafford. Hiện M.U đã cân bằng điểm số với Man.City (45 điểm, sau 18 lượt trận), nhưng xếp thứ 2 do thua hiệu số (33 so với 38). Do đó, nếu M.U thắng đội đang xếp chót bảng Blackburn thì họ sẽ lên ngôi đầu và tạo áp lực lên Man.City - thi đấu 1 ngày sau đó với trận gặp Sunderland trên sân khách.

Việc M.U có cơ hội đoạt ngôi đầu ngay trước thềm năm mới càng khẳng định tài nghệ thao lược của HLV Ferguson. Cần nhớ, mùa này từng có lúc M.U bị Man.City bỏ rất xa trên bảng xếp hạng. “Quỷ đỏ” còn phải chịu nhục trước kình địch cùng thành phố với trận thua thảm hại 1-6 ngay sân nhà, rồi sau đó bị khủng hoảng về tâm lý và hàng loạt cầu thủ bị chấn thương. Nhưng dưới sự lèo lái tài tình của ngài Alex, M.U từng bước vượt khó bất chấp nhiều chỉ trích kịch liệt về chuỗi trận không thuyết phục (đặc biệt là từ học trò cũ Roy Keane) khi có đến 4 trận chỉ thắng 1-0 và một trận hòa 1-1 với Newcastle. Chưa kể, giai đoạn này họ còn nhận 2 cú sốc lớn, đầu tiên là bị Crystal Palace đá văng khỏi Carling Cup, kế đến là bị loại ngay vòng bảng Champions League với trận thua 1-2 trước đối thủ dưới cơ FC Basel.

Kinh nghiệm 25 năm ở giải Ngoại hạng Anh giúp ông có cái nhìn thấu đáo về cục diện. Và ông dự đoán: “Đến Giáng sinh và đầu năm mới, M.U sẽ trở lại”. Quả thực, M.U đã trở lại một cách ngoạn mục. 4 trận gần đây, “Quỷ đỏ” đã tìm lại chính mình với các trận thắng giòn giã, ghi tới 16 bàn, chỉ lọt lưới 1 bàn. Nhưng ngoạn mục nhất có lẽ là cách sử dụng cầu thủ của HLV Ferguson khi hồi sinh tiền đạo Berbatov (vừa ghi hat-trick trong trận thắng Wigan 5-0), hay dùng những cựu binh như Giggs hoặc Park Ji-sung đúng thời điểm để giúp họ luôn có đóng góp cho CLB...

Trước sự trở lại mạnh mẽ của M.U, HLV Mancini của Man.City thực sự lo lắng và cùng với lịch đấu dồn dập sắp tới có phần bất lợi cho “Man xanh” (sau khi gặp Sunderland ngày 1.1, 48 giờ sau họ đấu tiếp với Liverpool; trong khi M.U gặp Blackburn ngày 31.12 sẽ nghỉ đến 4.1 mới đấu tiếp với Newcastle), có lẽ đến giữa tháng 1 cục diện sẽ thay đổi và có thể sẽ nghiêng về M.U.

Giang Lao