New Zealand làm rạng danh châu Đại Dương

Ông John Key nói: “Tuyển New Zealand đã gây ngạc nhiên cho cả thế giới khi thủ hòa một đội bóng rất mạnh như Ý. Đây là kết quả ngoài sức mong đợi, các cầu thủ thực sự là những người hùng”.

Trong khi đó, báo chí New Zealand cho rằng trận đội nhà hòa 1-1 trước Slovakia đã nằm ngoài dự đoán, giờ hòa Ý “quả là chuyện trong mơ chúng tôi cũng không tưởng tượng ra được”, bình luận viên Michael Brown của tờ New Zealand Herald viết. Báo chí Úc cũng ca ngợi hết lời đội bóng của quốc gia láng giềng. Tờ Sydney Morning Herald bình luận: “New Zealand xứng đáng với mọi lời ca tụng trong một ngày không thể quên như vậy”. Các hãng tin lớn như AP, Reuters cũng dành nhiều lời khen tặng cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ New Zealand. Thậm chí Reuters còn xếp kết quả hòa 1-1 của New Zealand trước Ý là một trong 10 kết quả gây sốc nhất trong lịch sử World Cup.

Với báo chí Ý, trận hòa thứ hai liên tiếp của đội tuyển khiến tất cả sững sờ. Nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport chạy tít lớn: “Chuyện gì vậy Lippi? Cả tuyển Ý đang mơ ngủ hay sao vậy? Chúng tôi chẳng thấy ai đá bóng cả. Kết quả hòa này chỉ gây rắc rối hơn cho chúng ta mà thôi”. Các tờ khác như Corriere dello Sport, Tuttosport... thì viết: “Chúng ta vẫn còn hy vọng đi tiếp, nhưng tuyển Ý phải chơi thứ bóng đá của chính mình. Nếu không, hãy xách va-li về nhà sớm”.

G.Lao