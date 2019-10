Neymar, Modric bị “hất cẳng” khỏi tốp 30 ứng viên tranh Quả bóng vàng 2019

Danh sách 30 ứng cử viên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được công bố hôm 21.10 và dĩ nhiên vẫn là “bộ ba” ứng viên sáng giá là Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) và Virgil van Dijk (Liverpool). Trong 3 ứng viên này, siêu sao Ronaldo của Bồ Đào Nha đang yếu thế nhất so với 2 người còn lại khi đều thua cuộc trong các giải thưởng châu Âu và FIFA The Best năm nay.