Neymar nhận bão chỉ trích với bức ảnh đóng giả Stephen Hawking

Tuy nhiên, bức ảnh Neymar “cười toe toét” ngồi xe đăng trên mạng xã hội instagram đã gây bão chỉ trích. Vì nhiều người cho rằng Neymar dù có ý tốt tri ân nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking, nhưng hình ảnh lại bỡn cợt không đúng lúc.

Thực ra, ngôi sao này hàm ý anh rất ngưỡng mộ cuộc đời phi thường của ông Stephen Hawking, và lấy đó làm động lực để sớm hồi phục chấn thương trở lại thi đấu dù hiện cũng ngồi xe lăn do sau phẫu thuật vẫn cần tĩnh dưỡng.

Tuy vậy, sự so sánh này của Neymar cũng bị nhiều người dùng mạng xã hội phản ứng vì so sánh quá khập khiễng. Một người dùng mạng xã hội Twitter viết: “Neymar chỉ ngồi xe lăn một thời gian, thế nhưng cậu ta lại lấy đó so sánh với nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking ngồi xe lăn cả đời. Sự so sánh này rõ ràng là không đúng mực”.

Trong khi đó, nhiều người khác thì trách Neymar quá “ngu ngốc” và trẻ con qua bức ảnh vừa đăng trên. Bình luận viên chuyên về bóng đá Nam Mỹ, ông Grant Wahl cũng chỉ trích Neymar “quá ngốc”, nhưng thừa nhận cầu thủ này có ý tốt nhưng thiếu nhận thức và cho rằng cũng nên góp ý để cầu thủ này “rút kinh nghiệm” thay vì đưa câu chuyện đi quá xa.

Neymar hiện đang dưỡng thương chờ thi đấu tại World Cup, và cũng cam kết thi đấu cho CLB PSG lâu dài dù cũng có nhiều tin đồn muốn trở lại Barcelona hay đến Real Madrid.

Giang Lao