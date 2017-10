Nga trông cậy vào quyền năng của Putin

Thông tin về chiến dịch của Nga



Lý do đăng cai: Nga chưa từng tổ chức một kỳ World Cup hay bất kỳ giải đấu bóng đá lớn nào. Nga tin rằng sự kiện này sẽ để lại một di sản lâu dài cho đất nước lớn nhất thế giới.



Khoảnh khắc bóng đá đẹp đẽ nhất: Chiến thắng tại giải vô địch châu Âu EURO tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960.



Cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất: Lev Yashin, người tham dự 3 World Cup và được FIFA bầu là thủ môn vĩ đại nhất thế kỷ 20; Rinat Dasayev, người cũng tham dự 3 World Cup và được bầu là thủ môn xuất sắc nhất ở World Cup 1986. Tiền đạo Andrei Arshavin là cầu thủ nổi danh nhất của bóng đá Nga thời hiện đại.



Số lần tham dự World Cup: 9 lần, bao gồm 6 lần thời Liên Xô, lọt vào bán kết năm 1966.



SVĐ chính: Sân Luzhniki (80.000 chỗ ngồi, có thể mở rộng lên 90.000), sân Kirov ở St Petersburg (đang xây dựng, 62.000 chỗ ngồi).



Ưu điểm: Tổ chức World Cup sẽ mang đến cơ hội thăm viếng đất nước một thời bị cô lập cho du khách ngoại quốc với việc Chính phủ Nga hứa sẽ miễn thị thực cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ có vé.



Trở ngại tiềm tàng: Sự rộng lớn về lãnh thổ và biệt lập với các quốc gia khác sẽ gây ra trở ngại trong vấn đề giao thông; du lịch đường hàng không là phần chủ đạo trong chiến dịch của Nga.



Di sản: Quan chức Nga cho biết họ cần tổ chức World Cup để cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng SVĐ hiện đại và trở thành một quốc gia bóng đá thực sự.



Phát biểu: Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko: “Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất thế giới, do đó nó sẽ để lại một di sản dài lâu cho nước chủ nhà World Cup. Từ quan điểm này, Nga có lợi thế lớn so với các đối thủ”.



Tỷ lệ của nhà cái: William Hill đánh giá Nga là ứng viên hàng đầu với tỷ lệ 11 ăn 10.



Dân số: Khoảng 140 triệu người.



Số lượng CLB: Hơn 100.000 CLB ở mọi cấp độ, bao gồm gần 100 CLB chuyên nghiệp. Xếp hạng FIFA: 13